為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普欲奪格陵蘭　美國示警歐盟勿祭關稅重拳

    2026/01/21 05:06 中央社

    美國貿易代表葛里爾今天示警說，歐洲聯盟（EU）若因美國總統川普（Donald Trump）揚言收購丹麥自治領土格陵蘭，對美方祭出關稅「重拳」，這「並非明智之舉」。

    法新社報導，川普近日揚言向反對美國掌控格陵蘭的歐洲8國商品加徵最多25%關稅後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議動用「反脅迫工具」（ACI）加以反制。

    葛里爾（Jamieson Greer）在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）接受記者訪問時說：「各國都會做出符合國家利益的事。這些行為是自然而然產生的後果。」

    他補充說，動用反脅迫工具「並非明智之舉」。這和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天在論壇發表談話的立場一致。

    歐盟迄未動用這個旨在遏止他國對歐盟施加地緣政治壓力的工具。

    記者問若歐盟認定格陵蘭「沒有商議餘地」，美國做何反應，葛里爾回答說，「如果真是如此，那就這樣吧」。

    他指出：「我的經驗是，採納我建議的國家往往能取得不錯成果；若不予採納，通常會發生意料之外的情況。」

    此外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）呼籲歐洲國家在報復性關稅威脅方面，「保持壓力和溫度在低檔」。

    他在該論壇一場座談會中表示，若歐盟課徵關稅，將使去年7月與華府談成的貿易協議生變，「這對歐洲毫無益處」。（編譯：洪啓原）1150121

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播