    國際

    打造付費版安理會？消弭全球衝突 川普提「和平理事會」

    2026/01/20 21:47
    歐洲國家對美國總統川普發起的「和平理事會」持保留態度。（美聯社）

    近日由美國總統川普提出的「和平理事會」架構中，以10億美元（約316億台幣）投資換取永久理事會資格的方案引發熱議，被形容是付費版本的聯合國安全理事會。

    「彭博」引述歐洲官員報導，基於匯聚國際力量重建加薩而創設的和平理事會，被川普擴大定位為解決其他區域衝突、處理國際事務的平台。理事會章程也確實未將加薩重建視為唯一目標，而是一個「尋求推動穩定，恢復可靠及合法治理，並在受到衝突威脅、影響的區域取得長久和平的組織」。章程主張，新理事會應具備「不被一再失敗的方法和機構侷限的勇氣」，展現川普政府對聯合國及其他主要國際組織的輕蔑。

    根據章程草案，和平理事會由川普擔任創始主席，並握有對會員國去留的生殺大權，以及任命下一任主席的權力。另規定成員國任期不超過3年，但只要首年挹注10億美元現金，即可取得永久會籍。

    喬治華盛頓大學國際事務教授威廉斯（Paul Williams）向「法新社」指出，10億美元換取永久會籍的方案，顯示出川普「試圖把理事會轉變成付費參與的機構，作為聯合國理事會替代選項，川普則在其中獨享否決權」。

