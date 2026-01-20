驚傳直升機墜毀!空中俯瞰火山口 阿蘇山觀光「王牌行程」

日本熊本縣阿蘇火山是相當熱門的旅遊地點，當地有搭乘直升機從空中俯瞰火山口的體驗，底部是強酸性湖水。（資料照，記者王錦義攝）

日本熊本縣阿蘇山中岳火口周邊，是訪日外國旅客的人氣景點，其中俯瞰火山口景象的遊覽直升機，更是阿蘇山觀光的「王牌行程」。日媒報導，對於發生直升機墜機事故，業者表示，完全沒想到會發生這種意外。

每日新聞報導，此次事故中，直升機機體是在中岳第一火口北側斜坡被發現，後續搜救作業將在確認火山氣體濃度的同時進行。阿蘇市負責防災的相關人士表示，在火口周邊飛行本身，並不被認為有危險性。對於接下來該如何因應，目前仍無法判斷。

請繼續往下閱讀...

日本環境省資料顯示，2024年造訪包含阿蘇山在內的「阿蘇九重國立公園」的訪日旅客約118萬人次，在全國國立公園中，僅次於包含富士山的「富士箱根伊豆國立公園」，排名第二。

阿蘇山是外國旅客訪日的熱門景點之一，尤其台積電在熊本設廠，國內有直航熊本的定期航班後，台灣旅客到九州旅遊也更為便利。

報導指出，當地的旅行業者表示，阿蘇山火口周邊因能「親身感受大自然的震撼力」，在訪日旅客間評價極高。尤其是遊覽直升機，因為能夠近距離看到火口，相當罕見，常常出現等候搭乘的長龍。

阿蘇山中岳是一座活火山，福岡管區氣象台表示，目前阿蘇山的噴發警戒等級為1，火山活動維持在相對低檔狀態。地面是否限制進入，會依火山氣體濃度而定；至於空中飛行，只要氣象條件允許，原則上並未被視為具有特別高度的危險性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法