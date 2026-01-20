為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    法國海軍太平洋攔截漁船 查獲近5噸古柯鹼

    2026/01/20 21:02 中央社
    法國官員表示，法國海軍日前在南太平洋攔截一艘漁船，查獲4.87公噸的古柯鹼，據信這些毒品計劃運往澳洲。

    法新社報導，法國駐法屬玻里尼西亞高級專員公署昨天發表聲明指出，這艘來自中美洲的船隻16日被法國海軍攔截，法國武裝部隊為此次行動調動了「重要的人力和物力」。

    據熟悉調查行動的消息人士透露，這批古柯鹼裝載在一艘懸掛西非國家多哥國旗、目的地為澳洲市場的船隻上。

    這名消息人士指出，法國當局不會對船上10名宏都拉斯籍船員和1名厄瓜多籍船員提起訴訟，但他們的祖國可以選擇對其提起法律訴訟。

    聯合國（UN）近年來表示，販運古柯鹼和甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）的組織犯罪集團已擴大在太平洋地區的影響力。大量毒品從北美和南美被運往澳洲和紐西蘭市場。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    一張由法國海軍拍攝的照片顯示，一架法國海軍直升機在南太平洋某處一艘被扣押的漁船附近作業。法國官員稱，法國海軍在南太平洋從一艘漁船上繳獲了4.87噸古柯鹼，據信這批毒品原本要運往澳洲。（法新社）

    一張由法國海軍拍攝的照片顯示，一架法國海軍直升機在南太平洋某處一艘被扣押的漁船附近作業。法國官員稱，法國海軍在南太平洋從一艘漁船上繳獲了4.87噸古柯鹼，據信這批毒品原本要運往澳洲。（法新社）

