美英總能化解歧見！ 美眾院議長淡化川普對格陵蘭動武可能

美歐為了格陵蘭問題劍拔弩張之際，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）20日在英國國會發表演說，表示他有信心，英美兩國能維持彼此長期以來的「特殊關係」，化解在格陵蘭問題上的歧見。他前一天接受英國媒體訪問，淡化總統川普對格陵蘭採取軍事行動的可能性。

《路透》20日報導，強生在向英國國會下議院發表的演說中說，「一直以來，我們一向能以朋友的身分，冷靜地化解我們的歧見，我們將持續如此，我要向你們保證，情況依然如此」。

強生此行訪問英國，是為紀念美國脫離英國殖民獨立250週年，但是時間點正值大西洋兩岸關係的尷尬時刻，數日前美國總統川普才以關稅威脅英國和其他歐洲國家，支持美國買下格陵蘭。川普20日另外批評英國首相施凱爾，將具戰略位置的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）主權讓給模里西斯的協議。

強生說他19日與施凱爾會面，他並肯定施凱爾當天的聲明「傳達正確的訊息，語氣也恰當」；施凱爾在該聲明中力促冷靜討論，解決格陵蘭問題歧見，以避免貿易戰，同時讚揚英美的夥伴關係。他還透露他19日已與川普通過話，向川普說明他此行旨在「鼓勵我國的朋友，協助讓情勢降溫」。

他說：「讓我們尋求共識，就像我們過去一樣，持續對話並且找到解決之道」，「在這過程中，我有信心我們能夠並且也將維持並強化我們兩國之間的特殊關係」。

在這場國會演說前，強生在英國《天空新聞》19日專訪中，試圖淡化外界對美國可能在格陵蘭問題上，採取軍事行動的疑慮。當被問到川普是否會未經國會同意，向格陵蘭派兵，強生說，「依照我國憲政體制，要由國會宣戰，我沒預見任何我們會向格陵蘭宣戰的情境」，「若涉及大規模軍事入侵行動，需要國會介入」。

