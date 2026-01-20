為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    敘利亞整合庫德勢力未竟其功 停火後再爆衝突

    2026/01/20 20:13 中央社
    敘利亞政府軍今天拿下沙達迪監獄（Ash Shaddadah prison），軍人在週邊巡視。沙達迪監獄位於哈塞克，原由庫德族控制。（路透社）

    敘利亞政府軍對北部衝突一觸即發地區部署增援部隊之際，一名庫德族官員今天告訴法新社，敘利亞總統夏拉與庫德族為首部隊指揮官阿布迪的談判已經破裂。

    法新社報導，夏拉（Ahmed al-Sharaa）與庫德族為首軍事同盟敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）就停火協議展開會商，內容包括讓現行庫德族行政體系納入國家體制內。

    庫德族於內戰期間在北部大片地區達成事實上自治政府的地位超過10年，期盼繼續維持自治已久。這項協議堪稱對此一抱負的一大打擊。

    協議於政府軍在庫德族控制區迅速取得斬獲之後達成，夏拉儘管承諾保障少數族群權益，但堅持反對權力下放。

    庫德族官員歐瑪（Abdel Karim Omar）告訴法新社：「昨天在大馬士革舉行的馬茲盧姆（阿布迪的名字）將軍和夏拉先生的談判已經徹底破裂。」他將談判破裂的責任歸咎於中央政府。

    他說：「無條件投降是他們唯一的要求。國際社會採取堅定果斷立場有其迫切必要性。」

    獲美國和土耳其支持的夏拉拒絕接受權力下放或聯邦體制的構想，堅持政府軍須對全國各地進行部署。

    根據敘利亞總統府，夏拉昨天也和美國總統川普通話，討論庫德族問題。

    敘利亞總統府指出，他們在通話中「強調必須在敘利亞國家架構下，保障庫德族人民的權利和安全」，並「重申維護敘利亞領土統一與獨立的重要性」，同時商討合作打擊聖戰組織伊斯蘭國（IS）。

    儘管達成停火，雙方昨天又在北部拉卡（Raqa）爆發短暫衝突，在現場的法新社記者聽到猛烈砲火。

    拉卡曾是伊斯蘭國在敘利亞事實上的首都。

    法新社駐拉卡記者今天目擊一支裝甲車和載有士兵的大型車隊駛向庫德族據點哈塞克（Hasakeh）。當地也有大量阿拉伯居民。

    與此同時，敘利亞民主力量呼籲「境內和境外庫德族青年，不論男女」都應「加入抵抗行列」。

    法新社記者在哈塞克目擊，包括婦女和年長者，有數十位平民帶槍駐守多處檢查哨，響應敘利亞民主力量保衛家園的號召。

