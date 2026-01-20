2台人搭阿蘇火山直升機失聯 警消暫停夜間搜索「明早再尋」

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午發生一起觀光直升機失聯事故，目前搜救人員已在火山口附近發現機體殘骸。（圖擷取自YouTube「TKUofficial」）

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午發生一起載有2名台客的觀光直升機失聯事故，目前搜救人員已在火山口附近發現機體殘骸，但機上3人仍下落不明。日媒指出，當地警消礙於山區天氣影響能見度，已在當地時間晚間6點（台灣時間下午5點）左右暫停夜間搜索，預計明（21）日上午再度展開搜救行動。

綜合日媒報導，失聯的觀光直升機機型為「羅賓遜R44」（Robinson R44），今日上午從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，執行當日第3趟觀光旅遊行程，當時機上載有1名64歲日籍男飛行員、2名台灣籍41歲男性及36歲女性，然而直升機起飛不久便與地面失聯，當局立即出動自衛隊、警消等單位展開搜救行動。

搜救人員在當地時間今日下午4點（台灣時間下午3點）左右回報，透過陸空聯合密集搜索，他們在阿蘇中岳第一火山口東北坡周邊，發現直升機墜落殘骸，比對機身編號後，確認是失聯的觀光直升機。然而，直升機機體處於嚴重毀損的「大破」狀態，加上墜落位置地勢陡峭、山區濃霧干擾，讓搜救人員難以立即靠近，也無法確認機上乘客下落。

由於天色漸晚，搜救人員評估夜間行動的風險後，決定先暫時撤離現場，重新集中人力與裝備，預計日本時間明日上午7點半（台灣時間上午6點半）再度展開搜索行動。熊本縣知事木村敬表示，已確認機上乘客有2人來自台灣，將與台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處保持聯繫，並在明日搜索行動中提供必要協助。

