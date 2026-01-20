習近平談中國發展：處在不確定難料因素增多時期

中共總書記習近平。（路透檔案照）

中共總書記習近平今天表示，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強中國發展的確定性和可持續性。

據新華社報導，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班，習近平在開班式上發表講話作以上表示。

習近平在講話中通篇講述五年規劃的重要性，以及論述、分析中國宏觀經濟局勢。他表示，分析形勢要把各種因素考慮周全，並善於把握其中一些關鍵因素如國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等的新變化。並且要在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強中國發展的確定性和可持續性。

習近平指出，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。而中國人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。

他說，要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。要以做強國內大循環提升擴大高水準對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

習近平又稱，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進。要把改善民生作為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提高人民生活品質。要堅持黨建引領，強化法治保障，夯實基層基礎，切實提高社會治理水準。要統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。

習近平強調，順利完成「十五五」時期目標任務，必須著力提高黨領導經濟社會發展能力和水準。同時，要保持反腐敗高壓態勢。

據報導，中共中央政治局常委李強主持開班式，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席開班式。

中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央軍委副主席、全國人大常委會黨員副委員長、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協黨員副主席也出席開班式。

另外，中國各省區市和新疆生產建設兵團、中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的金融機構、企業、高校，解放軍各單位和武警部隊主要負責官員參加研討班。各民主黨派中央、全國工商聯及有關方面負責官員列席開班式。

