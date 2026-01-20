伊朗血腥鎮壓抗議人士 聯合國人權理事將召開緊急會議

聯合國人權理事會可望在近日內就伊朗鎮壓抗議人士召開緊急會議。圖為2025年11月7日，聯合國人權理事會主席勞貝爾在開會時發言。（歐新社）

20日的1份文件顯示，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）可望於未來數日召開緊急會議，討論伊朗當局對境內反政府抗議人士的「令人驚駭的暴力」。

根據路透看到的1封要求召開緊急會議的信函，信中稱「有鑑於（伊朗）情勢的重要性與急迫性，特別是有可靠報告稱，（伊朗）全國各地發生令人驚駭的暴力、鎮壓抗議人士與違反國際人權法之情事，因此需要召開1場特別會議。」

請繼續往下閱讀...

該信是由冰島常駐聯合國日內瓦辦事處的大使古納爾松（Einar Gunnarsson），代表包括德國與英國在內若干國家所撰寫。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）已譴責伊朗當局，對抗議人士的大規模非法殺戮，並要求聯合國在刻正對伊朗進行的調查中，提供額外經費以便調查最新這波抗議中的死亡。聯合國人權理事會目前對伊朗的調查，是在2022年的上一波伊朗大規模抗議後展開。

伊朗駐聯合國的外交使團尚未立即回應置評要求。外交官表示，伊朗已向各國使團寄發數頁文件，駁斥有關其鎮壓抗議活動的指控，並稱雙方是在安全部隊遭武裝襲擊後才爆發衝突。

根據了解，伊朗當局已確認，至少有5000人死於這波自2022年以來規模最大的反政府示威抗議潮，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）已出言譴責此等暴行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法