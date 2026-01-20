為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗血腥鎮壓抗議人士 聯合國人權理事將召開緊急會議

    2026/01/20 18:54 編譯張沛元／綜合報導
    聯合國人權理事會可望在近日內就伊朗鎮壓抗議人士召開緊急會議。圖為2025年11月7日，聯合國人權理事會主席勞貝爾在開會時發言。（歐新社）

    聯合國人權理事會可望在近日內就伊朗鎮壓抗議人士召開緊急會議。圖為2025年11月7日，聯合國人權理事會主席勞貝爾在開會時發言。（歐新社）

    20日的1份文件顯示，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）可望於未來數日召開緊急會議，討論伊朗當局對境內反政府抗議人士的「令人驚駭的暴力」。

    根據路透看到的1封要求召開緊急會議的信函，信中稱「有鑑於（伊朗）情勢的重要性與急迫性，特別是有可靠報告稱，（伊朗）全國各地發生令人驚駭的暴力、鎮壓抗議人士與違反國際人權法之情事，因此需要召開1場特別會議。」

    該信是由冰島常駐聯合國日內瓦辦事處的大使古納爾松（Einar Gunnarsson），代表包括德國與英國在內若干國家所撰寫。

    人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）已譴責伊朗當局，對抗議人士的大規模非法殺戮，並要求聯合國在刻正對伊朗進行的調查中，提供額外經費以便調查最新這波抗議中的死亡。聯合國人權理事會目前對伊朗的調查，是在2022年的上一波伊朗大規模抗議後展開。

    伊朗駐聯合國的外交使團尚未立即回應置評要求。外交官表示，伊朗已向各國使團寄發數頁文件，駁斥有關其鎮壓抗議活動的指控，並稱雙方是在安全部隊遭武裝襲擊後才爆發衝突。

    根據了解，伊朗當局已確認，至少有5000人死於這波自2022年以來規模最大的反政府示威抗議潮，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）已出言譴責此等暴行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播