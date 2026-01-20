暖化改變繁殖季 南極巴布亞企鵝最快提早24天生寶寶

南極巴布亞企鵝的巢位。（美聯社檔案照）

受氣候變遷影響，南極暖化速度之快在全球數一數二，根據20日發表的一份國際合作研究，隨著南極升溫，這塊大陸的指標動物企鵝，繁殖腳步也出現改變，多種企鵝提前進入繁殖季，提早幅度達到破紀錄，記錄到的最多提前達24天。研究人員表示，這意味著三種南極企鵝繁殖季原本彼此錯開，現在會彼此重疊，增加對食物和巢位的競爭。

《法新社》報導，這份研究報告主要作者、牛津大學與牛津布魯克斯大學生物學家馬丁尼茲（Ignacio Juarez Martinez）表示，這項歷時超過10年觀察所見企鵝繁殖模式的空前變化，與這塊冰封大陸氣溫正在升高「高度正相關」。

企鵝的繁殖與其食物可取得性有密切關聯，海冰減少意味著一年中可讓他們覓食和築巢的地點變多。馬丁尼茲說，研究人員原本就預期南極企鵝繁殖季會稍微提早，但是「這個（變化）規模之大和速度之快，確實讓我們非常驚訝」，現在大多數區域的企鵝都比所有歷史紀錄還早開始進入繁殖季。

科學家在2012年到2022年間，利用數十台縮時攝影機監測南極各地，觀察巴布亞企鵝、帽帶企鵝和阿德利企鵝三種企鵝族群繁殖情形。結果顯示，巴布亞企鵝的繁殖季變化最大，觀察的10年間，其繁殖季平均提前13天，一些棲地的族群甚至提前達24天開始，是目前觀察過的鳥類、甚至可能是脊椎動物中，繁殖季變化最快的案例。阿德利企鵝和帽帶企鵝的繁殖季則平均提早約10天。

這項研究報告在《動物生態學期刊》（Journal of Animal Ecology）發表。報告警告，南極企鵝繁殖季節普遍提前的隱憂：過去這3種企鵝的繁殖季向來都彼此錯開，但是現在可能因時間提前而重疊，增加對食物和築巢空間的競爭，這對巴布亞企鵝較有利，對另外兩種企鵝比較不利。馬丁尼茲說，「我們已經看到巴布亞企鵝佔據原本是阿德利或帽帶企鵝所用的巢位」。

巴布亞企鵝天生較能在更溫暖環境覓食，在南極變得更溫暖之際，其數量正在增加；更依賴磷蝦和特定海冰條件生存的阿德利企鵝與帽帶企鵝，族群則正在減少。

報告共同作者、牛津大學生物學家瓊斯（Fiona Jones）說，「由於企鵝被視為『氣候變遷風向球』，這份研究結果對全球各個物種具有重要意義」。馬丁尼茲認為，要說企鵝這種調適對其繁殖成功率是利是弊，「還言之過早」，尚待觀察各種企鵝成功育雛數量，若數量多，就表示這是好事，牠們確實在適應氣候變遷。

