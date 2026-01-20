為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄官員：2026年將首度公開史達林與毛澤東之間通信

    2026/01/20 18:07 中央社
    圖為位在克里姆林宮旁的紅場。（資料照，記者莊士賢攝）

    圖為位在克里姆林宮旁的紅場。（資料照，記者莊士賢攝）

    俄媒報導，俄羅斯聯邦檔案署長阿爾提佐夫19日表示，俄羅斯與中國的檔案學家正推動一項高層級大型合作方案，預定今年內將首度公開已故蘇聯領導人史達林與中共領導人毛澤東之間的通信。

    俄羅斯衛星通訊社報導，阿爾提佐夫（Andrei Artizov）表示，俄羅斯與中國的檔案學家們正在手推動一項「大型的、最高級別的項目」，也就是史達林（Joseph Stalin）與毛澤東之間的通信。

    阿爾提佐夫提到，俄羅斯方面計劃在今年出版一本這些文件（含史達林與毛澤東的通信）的合集，其中許多內容將是首次公開。

    史達林與毛澤東身為蘇共及中共領導人，兩人的關係卻十分複雜，歷經起伏。在1930年代中期毛澤東被中共定於一尊前，史達林對毛澤東的路線並不認同。毛澤東掌權後至1949年中共建政初期，史達林對毛澤東仍不完全信任。

    即使1950年6月韓戰爆發，中共同年10月決定派兵支援北韓參加韓戰，雖然拉近了史達林與毛澤東的關係，但彼此仍相互疑慮，直到1953年3月史達林逝世。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播