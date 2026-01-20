白矮星爆發首現形！科學家拍下震撼瞬間

白矮星「新星爆發」影像首度曝光，顯示爆炸呈現複雜的非對稱噴發流結構。（圖：WIRED / CHARA Array）

人類對宇宙暴力現象的理解邁入新紀元。根據《連線》（WIRED）雜誌報導，喬治亞州立大學（GSU）的高角解析度天文中心（CHARA Array），首度利用紅外線干涉技術，直接捕捉到兩顆白矮星發生「新星（Nova）」爆發初期的詳細影像，揭開了宇宙高能射線產生的真實機制。

首度拍到爆炸瞬間 白矮星噴發物非球形對稱

新星爆發是雙星系統中的白矮星剝奪伴星的氫氣後，在表面引發熱核失控反應的現象。以往天文學家僅能透過間接方法推論爆炸過程，但CHARA Array主任雪弗（Gail Schaefer）團隊成功捕捉到武仙座V1674與仙后座V1405兩場爆發。

影像顯示，武仙座V1674的爆炸並非完美的圓球形，而是呈現明顯的非對稱結構。影像中清晰可見，兩道噴發流分別向西北與東南方向噴射，並與周圍的橢圓結構相互作用。這種噴發物之間的碰撞，產生了強大的衝擊波，並釋放出高能伽瑪射線（Gamma rays）。

時速高達1.98億公里 宇宙級撞擊產生閃焰

研究團隊透過光譜觀察發現，武仙座V1674的噴發物速度在高峰後，達到驚人的每秒5500公里（約時速1.98億公里）。當不同速度的噴發流相互衝撞，便形成了費米伽瑪射線太空望遠鏡偵測到的高能閃焰。這證實了新星爆發並非單一爆炸，而是極其複雜的「宇宙實驗室」，可用於研究粒子加速過程。

另一場仙后座V1405的觀測結果，更令研究人員震驚。該新星在爆發50多天後，其中心發光區域半徑約為0.85天文單位（約1.27億公里），遠低於預期。科學家推論，這代表該系統的外部氫氣層在爆炸初期，並未完全噴發，而是像巨大信封般包裹住整個雙星系統，這種「共有包層」現象，為恆星演化研究提供了珍貴數據。

雪弗表示，新星曾被視為簡單的爆炸，但透過直接成像技術，科學家正逐步揭開這場宇宙中，最劇烈演出的真實面貌。

科學家拍下武仙座V1674新星爆發後2.2天（左）與3.2天（中）的觀測影像。右圖為該爆發構造的藝術模擬圖。（圖：WIRED/CHARA Array）

