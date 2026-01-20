為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    白矮星爆發首現形！科學家拍下震撼瞬間

    2026/01/20 17:54 編譯陳成良／綜合報導
    白矮星「新星爆發」影像首度曝光，顯示爆炸呈現複雜的非對稱噴發流結構。（圖：WIRED / CHARA Array）

    白矮星「新星爆發」影像首度曝光，顯示爆炸呈現複雜的非對稱噴發流結構。（圖：WIRED / CHARA Array）

    人類對宇宙暴力現象的理解邁入新紀元。根據《連線》（WIRED）雜誌報導，喬治亞州立大學（GSU）的高角解析度天文中心（CHARA Array），首度利用紅外線干涉技術，直接捕捉到兩顆白矮星發生「新星（Nova）」爆發初期的詳細影像，揭開了宇宙高能射線產生的真實機制。

    首度拍到爆炸瞬間 白矮星噴發物非球形對稱

    新星爆發是雙星系統中的白矮星剝奪伴星的氫氣後，在表面引發熱核失控反應的現象。以往天文學家僅能透過間接方法推論爆炸過程，但CHARA Array主任雪弗（Gail Schaefer）團隊成功捕捉到武仙座V1674與仙后座V1405兩場爆發。

    影像顯示，武仙座V1674的爆炸並非完美的圓球形，而是呈現明顯的非對稱結構。影像中清晰可見，兩道噴發流分別向西北與東南方向噴射，並與周圍的橢圓結構相互作用。這種噴發物之間的碰撞，產生了強大的衝擊波，並釋放出高能伽瑪射線（Gamma rays）。

    時速高達1.98億公里 宇宙級撞擊產生閃焰

    研究團隊透過光譜觀察發現，武仙座V1674的噴發物速度在高峰後，達到驚人的每秒5500公里（約時速1.98億公里）。當不同速度的噴發流相互衝撞，便形成了費米伽瑪射線太空望遠鏡偵測到的高能閃焰。這證實了新星爆發並非單一爆炸，而是極其複雜的「宇宙實驗室」，可用於研究粒子加速過程。

    另一場仙后座V1405的觀測結果，更令研究人員震驚。該新星在爆發50多天後，其中心發光區域半徑約為0.85天文單位（約1.27億公里），遠低於預期。科學家推論，這代表該系統的外部氫氣層在爆炸初期，並未完全噴發，而是像巨大信封般包裹住整個雙星系統，這種「共有包層」現象，為恆星演化研究提供了珍貴數據。

    雪弗表示，新星曾被視為簡單的爆炸，但透過直接成像技術，科學家正逐步揭開這場宇宙中，最劇烈演出的真實面貌。

    科學家拍下武仙座V1674新星爆發後2.2天（左）與3.2天（中）的觀測影像。右圖為該爆發構造的藝術模擬圖。（圖：WIRED/CHARA Array）

    科學家拍下武仙座V1674新星爆發後2.2天（左）與3.2天（中）的觀測影像。右圖為該爆發構造的藝術模擬圖。（圖：WIRED/CHARA Array）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播