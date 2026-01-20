為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    挪威王儲繼子又被追加起訴6罪 身陷性暴力、毒品共38宗罪

    2026/01/20 17:48 編譯管淑平／綜合報導
    挪威王儲妃梅特瑪麗和長子伯格荷伊比（左）。（美聯社檔案照）

    挪威王儲妃梅特瑪麗和長子伯格荷伊比（左）。（美聯社檔案照）

    涉嫌多起性暴力、性侵案的挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）長子伯格荷伊比（Marius Borg Høiby），在即將於2月出庭前，19日又被檢方追加起訴6項新罪嫌，包括涉及重大毒品犯罪。

    《法新社》19日報導，檢察官亨利克斯博（Sturla Henriksbo）向法新社提供的聲明指出，已於19日對現年29歲的伯格荷伊比追加起訴6項罪嫌，其中一項是2020年一起涉及「3.5公斤大麻」的事件，涉嫌「重大毒品犯罪」，檢方表示，伯格荷伊比已坦承該項罪行；其他追加起訴罪嫌包括2項違反限制令，和3項交通違規。

    伯格荷伊比的律師安德尼斯（Ellen Holager Andenæs）向挪威新聞通訊社（NTB）表示，當事人「僅曾經一次未賺取任何報酬下，將大麻從A地運送到B地」。

    伯格荷伊比是梅特瑪麗與挪威王儲哈康（Prince Haakon）結婚前，在另一段感情關係中所生，並非挪威正式王室成員，也未擔任任何公職角色。他去年8月被檢方就4起性侵和另外28項罪行起訴，總計涉嫌32項刑事罪行。這些罪行包括2024年8月4日因涉嫌攻擊當時女友被捕，被控犯下的4起性侵案分別發生在2018年、2023年和2024年，其中最近一起案件是在警方對他展開調查之後所為。

    伯格荷伊比坦承對前女友施暴，但是否認其他大多數指控。全案預計2月3日在奧斯陸地方法院開庭審理。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

