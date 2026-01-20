為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    印度人民黨最年輕主席就職 莫迪幽默稱：他是我的老闆

    2026/01/20 18:54
    印度總理莫迪所屬的印度人民黨週二（20日）宣布，由現年45歲的納賓接任黨主席，成為該黨史上最年輕的領導人。（路透社）

    印度總理莫迪所屬的印度人民黨週二（20日）宣布，由現年45歲的納賓接任黨主席，成為該黨史上最年輕的領導人。（路透社）

    印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）週二（20日）宣布，由現年45歲的納賓（Nitin Nabin）接任黨主席，成為該黨史上最年輕的領導人。納賓出身印度最貧窮的比哈爾邦，曾五度當選議員，其接任被視為該黨擺脫去年國會大選挫敗、重振執政氣勢的關鍵戰略。

    據《路透》報導，週二在印度新德里的黨部總部，數百名基層黨員齊聚一堂。納賓在前額點上吉祥的硃砂痣（Vermillion mark），肩披印有黨徽的圍巾，在莫迪與四位前任黨主席的見證下正式宣誓就職。據路透報導，現年75歲的莫迪在演說中特別指向納賓，幽默地表示：「論及黨務，我只是一名黨工，而他是我的老闆。」此番發言引發全場關注。

    納賓隨後發表就職演說，除多次稱讚莫迪是具備劃時代影響力的領袖，更慷慨激昂地呼籲印度年輕一代積極參與政治。他強調，BJP的未來將與青年的願景緊密連結。這場交接儀式不僅是權力的移轉，更是BJP在面對日益變化的選民結構時，所做出的重要體制回應。

    根據印度選舉委員會及分析人士統計，印度十億選民中，有超過40%的年齡落在18歲至39歲之間。對於BJP而言，如何抓住這群年輕人的心，是延續政權的重中之重。去年（2024年）的國會大選對莫迪政府而言是一次重擊，BJP在執政十年後首度失去絕對多數優勢，被迫與地方盟友組成聯合政府。

    然而，BJP在大選後迅速重整旗鼓，陸續贏得數場關鍵的地方邦選舉與市政選舉，目前該黨及其盟友仍掌握了印度28個邦中的19個，執政版圖依舊壯闊。分析指出，納賓接任原主席納達（J.P. Nadda）的職位，正是為了在後續的地方選戰中，注入更具活力的政治動能。

    納賓的背景極具政治吸引力，他出身於印度最貧困的比哈爾邦（Bihar），且在當地連續五度當選議員，顯示其深厚的基層實力與選戰經驗。他的晉升不僅打破了資歷限制，更展現了BJP願意提拔「平民英雄」的形象，藉此與其他傳統家族經營的政黨做出區隔。

    納賓上任後的首要任務，是帶領BJP攻下東部的西孟加拉邦。該邦長期由地方強權治理，是BJP至今仍未曾攻克、卻極度渴望奪取的政治戰場。未來三年的任期內，納賓必須證明他不僅能吸引年輕選民，更能妥善協調黨內派系，鞏固莫迪政府的施政基礎。

