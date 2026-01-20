被中國收買洩露軍機 韓國軍情人員判刑20年定讞

韓國國軍情報司令部所屬軍務員涉嫌向中國特工洩露軍機，遭判刑20年定讞。圖為2023年8月韓美「乙支自由護盾」聯合演習。（法新社檔案照）

涉嫌向疑似中國特工洩露軍機的韓國國軍情報司令部所屬軍務員遭判刑20年定讞。

韓聯社報導，據司法界今天的消息，最高法院上個月對軍務員千某（音譯，51歲）涉嫌「軍刑法」一般利敵罪一案作出終審判決，維持原判。千某被判有期徒刑20年、罰金10億韓元（約新台幣2139萬元）、追繳1億6205萬韓元。

最高法院表示，從被告年齡、性情、環境和作案動機、手段、結果、作案後情況等各種因素來看，難以認定原審判決內容存在嚴重不當，故駁回千某上訴。

千某涉嫌2017年左右被疑似中國情報特工收買後，從2019年起多次向其洩露軍事機密並從中收取財物。千某所洩露的資料包括12份文件、18條音頻等，並向中方特工先後40次索取錢財，金額達4億韓元，通過借名賬戶實際收取1億6205萬韓元。

一審法院判處千某有期徒刑20年、罰金12億韓元、追繳1億6205萬韓元；二審判處其有期徒刑20年、罰金10億韓元、追繳1億6205萬韓元。千某不服判決，提起上訴。

