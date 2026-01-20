為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    被中國收買洩露軍機 韓國軍情人員判刑20年定讞

    2026/01/20 18:03 中央社
    韓國國軍情報司令部所屬軍務員涉嫌向中國特工洩露軍機，遭判刑20年定讞。圖為2023年8月韓美「乙支自由護盾」聯合演習。（法新社檔案照）

    韓國國軍情報司令部所屬軍務員涉嫌向中國特工洩露軍機，遭判刑20年定讞。圖為2023年8月韓美「乙支自由護盾」聯合演習。（法新社檔案照）

    涉嫌向疑似中國特工洩露軍機的韓國國軍情報司令部所屬軍務員遭判刑20年定讞。

    韓聯社報導，據司法界今天的消息，最高法院上個月對軍務員千某（音譯，51歲）涉嫌「軍刑法」一般利敵罪一案作出終審判決，維持原判。千某被判有期徒刑20年、罰金10億韓元（約新台幣2139萬元）、追繳1億6205萬韓元。

    最高法院表示，從被告年齡、性情、環境和作案動機、手段、結果、作案後情況等各種因素來看，難以認定原審判決內容存在嚴重不當，故駁回千某上訴。

    千某涉嫌2017年左右被疑似中國情報特工收買後，從2019年起多次向其洩露軍事機密並從中收取財物。千某所洩露的資料包括12份文件、18條音頻等，並向中方特工先後40次索取錢財，金額達4億韓元，通過借名賬戶實際收取1億6205萬韓元。

    一審法院判處千某有期徒刑20年、罰金12億韓元、追繳1億6205萬韓元；二審判處其有期徒刑20年、罰金10億韓元、追繳1億6205萬韓元。千某不服判決，提起上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播