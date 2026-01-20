黑幫暴力9警罹難 瓜地馬拉緊急狀態首日街頭冷清

瓜地馬拉惡名昭彰的「18街幫」（Barrio 18）疑似成員，向警方發動一連串攻擊，造成9名員警喪生。圖為國家民警隊員在葬禮中抬著殉職警員的棺材。（路透）

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市街頭今天冷冷清清，社會瀰漫著憤怒與恐懼，這是政府因9名警察遭殺害及多所監獄發生暴動後，宣布為期30天緊急狀態的首日。

法新社報導，瓜地馬拉這波動盪始於17日，3所監獄的收容人挾持45名獄警與1名精神科醫師為人質，要求將幫派頭目從最高設防監獄移往管理較寬鬆的監獄。

警方與軍方在18日突襲3所監獄，重新奪回控制權。不過，惡名昭彰的「18街幫」（Barrio 18）疑似成員，在暴動平息後，向警方發動一連串攻擊，造成當天有8名員警喪生，第9名則於今天傷重不治。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）因這波震驚全國的暴力事件，昨天宣布進入為期30天的緊急狀態。

他今天在內政部主持殉職警員的追悼儀式。

瓜地馬拉市（Guatemala City）的街道幾乎空無一人，私立學校、法院與大學皆未開放。

1名坐在瓜地馬拉市歷史中心長椅上的80多歲民眾向法新社表示，剷除犯罪集團唯一的方法就是「燒死他們」。

他還呼籲瓜地馬拉政府效法鄰國薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）鐵腕治安政策。

布格磊在打擊幫派的行動中，以未經起訴羈押數萬名男子，使薩爾瓦多謀殺率大幅下降，但也引發人權爭議。

在攻擊事件發生後，瓜地馬拉市街頭今天冷冷清清，圖為人們走過最高法院大樓。（路透）

