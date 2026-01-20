普廷大玩捧殺！讚川普奪格陵蘭「載入史冊」 英媒曝裂解北約陰謀

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷（左）2025年8月15日於阿拉斯加會晤。普廷發言人公開支持川普奪取格陵蘭，被分析指出意在挑撥美歐盟友關係。（路透資料照）

美國總統川普重啟併吞格陵蘭的計畫引發國際震盪，然而克里姆林宮卻在此時大灌迷湯。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）19日表示，若川普能成功將格陵蘭併入美國，其功績將「載入世界史冊」。英國媒體分析指出，俄羅斯這番異常支持的言論，實則是為了挑撥歐美盟友關係，並為俄國在烏克蘭的軍事擴張尋求輿論合法化。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，佩斯科夫在記者會上明確引述專家觀點，對川普的領土野心給予正面評價。佩斯科夫表示：「一些國際專家認為，若川普解決了格陵蘭併入美國的問題，他無疑將載入史冊。而且不只是美國歷史，還將被載入世界歷史。」

佩斯科夫更語帶挑釁地對記者強調：「我重申，暫且不論這是好事還是壞事，但很難不同意這些專家的看法。」這番言論顯示俄國正試圖將川普的爭議計畫推向「既定事實」的輿論高度。

俄官媒狂捧「比肩林肯」 誘惑美國挑戰領土底線

俄羅斯政府機關報《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）更進一步將此計畫與美國建國精神掛鉤。報導宣稱，若川普能在2026年7月4日美國獨立250週年前完成併吞，其歷史地位將等同於1862年廢除奴隸制度的林肯（Abraham Lincoln）。

俄國官媒分析，一旦美國取得格陵蘭，國土面積將超越加拿大，成為全球僅次於俄羅斯的第二大國。報導甚至向川普喊話「不可撤退」，聲稱若在期中選舉前完成併吞，將能大幅扭轉共和黨劣勢，並直指丹麥的「頑固」與歐洲盟友的「偽團結」是阻礙美國偉大的絆腳石。

英媒揭密：俄國「看戲」意在裂解北約互信

英國廣播公司（BBC）對此分析，儘管川普指控俄羅斯飛彈驅逐艦與潛艦在北極海域威脅安全，莫斯科卻罕見地未反擊。這是因為川普併吞格陵蘭的意圖，已對跨大西洋聯盟造成巨大壓力，甚至引發美國對歐洲盟友加徵關稅的威脅。

俄羅斯小報《莫斯科共青團員報》更直白地嘲諷：「看著歐洲陷入混亂，老實說，這是一種享受。」目前丹麥政府與格陵蘭自治政府已明確發布聲明拒絕被併吞，並警告華盛頓必須尊重其領土完整。

