    首頁 > 國際

    不是首例！ 阿蘇火山直升機「同機型也曾迫降」釀3重傷

    2026/01/20 17:07 即時新聞／綜合報導
    日媒指出，熊本縣阿蘇火山今（20）日上午傳出失聯墜落的觀光直升機，機型為「羅賓遜R44」。（圖擷取自@novcolo 社群平台「X」）

    日媒指出，熊本縣阿蘇火山今（20）日上午傳出失聯墜落的觀光直升機，機型為「羅賓遜R44」。（圖擷取自@novcolo 社群平台「X」）

    日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午驚傳一架觀光直升機失聯，機上載著1名日籍飛行員與2名台灣籍遊客，目前搜救人員已發現機體殘骸，正在加快人力前往現場確認。日媒查出，2024年阿蘇市曾發生一起迫降事件，失事直升機與今日失聯的觀光直升機同為「羅賓遜R44」（Robinson R44、ロビンソンR44），當時釀成3人重傷。

    綜合日媒報導，失聯的觀光直升機在日本時間今日上午10點52分（台灣時間上午9點52分），從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，卻在起飛不久後於上午11分04分（台灣時間上午10點04分）失去聯繫。園方指出，失聯直升機當時正在執行第3趟飛行約10分鐘的觀光旅遊行程，航程固定往返於草千里與阿蘇中岳火口。

    警方透露，機上當時載著一名64歲日籍男飛行員，以及2名台灣籍41歲男性及36歲女性，已和自衛隊等單位展開搜救行動，並在下午4點左右於阿蘇中岳第一火口周邊，發現疑似直升機機體的物體。當地消防局在直升機失聯前，接獲來自機上乘客手機的「強烈撞擊」通報，手機疑似受到遭受重大的強烈撞擊，觸發了自動撥打119報案的系統。

    日媒指出，阿蘇卡德利動物樂園並非首次發生類似事故，2024年5月，園方一架觀光直升機在阿蘇市一處空地緊急迫降，導致1名男性飛行員和2名乘客重傷。值得注意的是，當時發生故障的直升機，正好與今日失聯墜落的直升機是同一款機型。

    圖
    圖 圖 圖
