美國覬覦格陵蘭引發緊張 馬克宏私訊被川普曝光：搞不懂你在幹嘛！

美國總統川普（右）和法國總統馬克宏（左）。（美聯社）

美國總統川普屢次放話接管格陵蘭的舉動，讓丹麥乃至整個歐洲與美國關係越來越緊張。川普今天（20日）突然在社群曝光法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的私訊，對方透露可以安排一場七大工業國（G7）會議，大家好好坐下來討論。

川普於台灣時間今日下午1點多在自家社群「真相社交」曝光馬克宏私下傳給他的訊息。可以看到馬克宏劈頭就對川普說：「我的朋友，我們在敘利亞問題上完全站在同一陣線，在伊朗的問題上也可以一起做很多大事。不過，我真的搞不太懂你在格陵蘭議題的用意是什麼。」

馬克宏接著說：「但無論如何，讓我們攜手打造一些重要成果吧。我可以安排一場G7會議，時間就訂在星期四（22日）達沃斯論壇（Davos Forum）結束後的下午吧，地點在巴黎。除了G7成員國，我也可以另外邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞跟俄羅斯代表來參與場邊討論。你星期四回美國之前，我們一起在巴黎吃頓晚餐。」

川普曝光馬克宏私訊。（圖翻攝自川普Truth Social）

