    首頁 > 國際

    結束20年駐軍！美軍「全面撤離」伊拉克領土

    2026/01/20 16:21 即時新聞／綜合報導
    伊拉克政府宣布，美軍已從伊拉克「全面撤離」。（歐新社）

    伊拉克政府週日宣布，美軍已從伊拉克「全面撤離」，結束長達二十多年的進駐。此次撤軍範圍排除具半自治地位的庫德斯坦地區，美軍目前仍駐紮於埃爾比勒省。伊拉克國防部強調，伊拉克軍隊已具備獨立維護國家安全的能力，未來雙方合作將轉向訓練與裝備採購。

    據《CNN》報導，伊拉克國防部19日指出，最後一批美軍顧問已撤離位於西部安巴省的阿薩德空軍基地（al-Asad Air Base），該基地自2003年美軍入侵伊拉克後，長期作為美軍重要據點。國防部同時表示，打擊伊斯蘭國（ISIS）的美國主導聯軍，也已撤出聯合作戰司令部，相關設施現由伊拉克安全部隊全面接管。

    目前，美軍仍駐紮在北部庫德族自治區埃爾比勒省的哈里爾空軍基地（Harir Air Base）。依伊拉克憲法，庫德區擁有高度自治權，設有自己的政府、議會與安全部隊，中央政府對該區的控制有限。

    回顧美軍在伊拉克的歷史，其兵力規模曾大幅波動。2007年高峰時期，美軍駐伊人數達17萬人；2011年，美國前總統歐巴馬宣布全面撤軍。2014年，伊拉克政府因應ISIS崛起，再度邀請美軍進駐協助作戰。自2021年底美軍結束作戰任務後，約有2500名美軍以「顧問與協助」角色留駐。

    根據美國國防部統計，2003年至2012年間，共有4418名美軍在伊拉克喪生，其中3481人死於敵對行動，另有近3萬2000人受傷。最血腥的一年為2007年，當時遜尼派與什葉派衝突激烈，造成635名美軍死亡。

    此次撤軍正值美國與伊朗關係緊張之際。阿薩德基地多年來屢遭伊朗及其支持的民兵組織攻擊。2020年1月，伊朗曾以彈道飛彈轟炸該基地，報復美軍在巴格達擊殺伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。2023年加薩衝突爆發後，親伊朗民兵也多次對基地發動火箭攻擊。

    伊拉克政府強調，現階段各軍種已具備維持國內安全的能力，未來與美國的合作將聚焦於訓練、裝備採購、聯合演習與行動協調。官方也指出，雖然聯軍在伊拉克的任務告一段落，但在敘利亞針對ISIS的行動仍將持續，必要時不排除自伊拉克基地展開聯合反恐行動。

