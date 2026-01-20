為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    貿易戰打得火熱卻邀入會？中國證實：收到川普「和平理事會」邀請函

    2026/01/20 16:06 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

    美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

    美國總統川普推動成立的「和平理事會（Board of Peace）」，其成員名單愈發令人玩味。繼威脅法國必須加入後，法新社報導，北京當局週二（20日）正式確認，中國已收到美方的入會邀請。

    值得注意的是，這份名單不僅包含中國，連發動戰爭的俄羅斯總統普廷也在受邀之列，顯示川普似乎有意打造一個繞過傳統西方盟友體系的「另類國際組織」。

    北京證實獲邀 強調「動態穩定」

    中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上證實：「中國已收到美國的邀請。」但他未明確說明北京是否會接受。針對當前美中局勢，郭嘉昆表示，儘管雙方在過去一年爆發了你來我往的關稅貿易戰，經歷了起起伏伏，但美中關係整體仍維持著「動態穩定」。他重申老調：「中美合作兩利，對抗俱傷。」

    這個原本聲稱是為了監督戰後加薩（Gaza）重建而設立的理事會，如今章程顯示其野心已擴大至全球事務。華盛頓發出的邀請函對象包羅萬象，除了中國，還包括俄羅斯總統普廷、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）以及加拿大總理卡尼（Mark Carney）。川普本人將親自擔任該委員會主席。

    對於邀請俄羅斯加入一事，川普絲毫不避諱。他在佛羅里達州面對記者提問時，親口證實已邀請普廷加入：「是的，他被邀請了。」

