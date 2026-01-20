秋後算帳！逾百名烏干達反對派支持者被控選舉暴力

被控在烏干達日前大選期間滋事、煽動暴力與妨礙警務而被捕的嫌犯，19日在首都康培拉的1處法院出庭受審。（路透）

根據法庭文件以及1名反對派成員指出，烏干達最大反對黨「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）的100多名成員，19日被控犯下各種罪行，包括與上週烏國總統大選暴力事件有關的非法集會。

81歲、執政數十年的東非國家烏干達總統穆塞維尼，在15日投票的總統大選中以囊括71.6%的選票，輾壓式大勝NUP總統候選人、前流行歌手波畢威恩（Bobi Wine）的24%；波畢威恩與NUP拒不接受此一結果，指控這場選舉充斥各種違規行為，包括灌票、監票員「被消失」以及遭安全部隊恐嚇。

根據法庭文件以及NUP律師圖穆西梅（Kato Tumusiime）指出，19日至少有118名NUP成員，被帶到首都康培拉的多個法院，被控犯下非法集會、陰謀與非法持有選舉文宣品等各種罪行。

但NUP秘書長魯本戈亞（David Lewis Rubongoya）否認該黨支持者涉及暴力活動。魯本戈亞19日晚間告訴烏干達NTV電視台（NTV Uganda），大多數被控罪的是NUP派去的監票員，他們甚至還有文件能證明這一點，但仍遭針對與暴力逮捕。

就在烏國選委會17日宣布穆塞維尼勝選後不久，首都康培拉曾有多處爆發零星抗議，但隨即遭警方以催淚瓦斯以及動手抓人予以鎮壓。

至於NUP總統候選人波畢威恩稍早稱其住處遭軍方突襲，但他本人順利脫逃，目前行蹤不明。19日晚間，波畢威恩在NTV Uganda播出的1段影片中，指責其住處遭警察破壞，並稱他只有離家才能「向世界發聲」。波畢威恩未在影片中透露他目前在何處。

