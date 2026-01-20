馬杜羅越獄還跟川普跳舞？ AI假影片瘋傳 專家示警：真相已死

馬杜羅將自己塑造成漫畫英雄「超級鬍子」（Super Bigote）對抗美國，甚至推出周邊玩具；圖為支持者手持該公仔上街聲援。（法新社）

眼見不再為憑？自從美國在1月初突襲並逮捕委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolas Maduro）後，關於這場歷史性事件的真實影像，竟被海量的「AI生成內容」淹沒。法新社報導，從馬杜羅爬通風管越獄，到他在法庭上與美國總統川普大跳熱舞，各種真假難辨的AI影片正在模糊現實與虛構的界線，一場新型態的「AI認知戰」正在上演。

網路流傳的AI影片內容光怪陸離。在一段影片中，AI生成的馬杜羅在紐約法院宣稱：「我視自己為戰俘。」另一段更荒謬的影片則顯示，馬杜羅試圖從美國監獄的通風管逃脫，結果掉進法庭，隨後與川普、法官及FBI探員隨著饒舌歌曲起舞。

事實上，馬杜羅與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）是在1月3日遭美軍逮捕，目前因販毒指控被關押在紐約。

「假訊息實驗室」運作中 目的在製造混亂

安德烈斯貝約天主教大學（Andres Bello Catholic University）研究員赫南德茲（Leon Hernandez）警告，這背後有「假訊息實驗室」在運作。他指出，這些AI內容的目的並非單純搞笑，而是要「在基層製造混亂與懷疑」，透過大量垃圾訊息淹沒真實資訊，讓公眾分不清真偽，進而放棄尋找真相。

獨裁者新武器 AI成洗腦工具

澳洲昆士蘭大學政治傳播教授布洛克（Elena Block）直言：「AI已成為獨裁者用來混淆、戰鬥及壓制異議的新權力工具。」委內瑞拉官方電視台VTV甚至播放了一段由AI生成的兒童旁白動畫，重新講述馬杜羅被捕的故事，試圖重塑敘事。

早在被捕前，馬杜羅就擅長利用媒體宣傳，甚至將自己塑造成名為「超級鬍子（Super Bigote）」的漫畫英雄，身穿超人裝對抗「美帝國主義」。

布洛克指出，馬杜羅並非唯一使用AI宣傳的領袖，川普本人也經常發布AI生成的挑釁圖像。她警告，這些數位工具最終將導致政治「瑣碎化（trivializing）」，人們不再試圖解釋政治，而是將其貶低為娛樂，這將是民主面臨的最大威脅。

