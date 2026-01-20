為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不入會就加稅！ 川普勒索馬克宏：法酒課200％關稅「他就會乖乖加入」

    2026/01/20 14:27 編譯陳成良／綜合報導
    川普為了強推「和平委員會」，竟拿盟友開刀。圖為法國超市架上的紅酒；川普揚言若馬克宏拒絕加入該組織，將對法國葡萄酒與香檳課徵200%重稅。（路透檔案照）

    川普為了強推「和平委員會」，竟拿盟友開刀。圖為法國超市架上的紅酒；川普揚言若馬克宏拒絕加入該組織，將對法國葡萄酒與香檳課徵200%重稅。（路透檔案照）

    為了逼迫盟友加入自己主導的組織，美國總統川普（Donald Trump）再度祭出關稅大棒，這次將矛頭對準了法國最具代表性的產品：葡萄酒。川普週一（19日）威脅，如果法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕加入他新成立的「和平委員會（Board of Peace）」，美國將對法國葡萄酒與香檳課徵高達200%的懲罰性關稅。

    川普的邏輯簡單粗暴。《法新社》報導，他在受訪時毫不避諱地說：「我會對他的葡萄酒和香檳徵收200%的關稅。然後他就會加入。不過他也不一定要加入啦。」當記者提到馬克宏無意參加時，川普更語帶嘲諷地進行人身攻擊：「他說了這話？好吧，反正沒人想要他，因為他很快就要下台了。」

    入會費316億 還邀請普廷

    這個讓馬克宏避之唯恐不及的「和平委員會」，爭議性極高。報導指出，川普最初聲稱是為了重建加薩（Gaza），但現在野心已擴大至解決全球衝突。根據《路透》取得的草案，該委員會要求成員國繳納10億美元（約新台幣316億元）的現金，才能獲得超過3年的會籍。

    更令人側目的是，川普親口證實他已邀請俄羅斯總統普廷加入，這讓許多西方國家擔心該組織將破壞聯合國的功能。

    法國拒背書：超越加薩框架

    馬克宏身邊的消息人士向《法新社》透露，法國目前「不打算正面回應」這項邀請，因為該委員會的章程顯然已「超出了加薩的單一框架」，且可能被用來服務川普個人的地緣政治利益。面對川普將關稅武器化以強迫推銷「和平」的舉動，美法關係恐將面臨新一波風暴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

