戰後最短！解散國會閃電改選 高市早苗：短期決戰、務必取勝

日本首相高市早苗擬於1月23日眾議院開議當天解散國會，2月8日投開票，從解散到投開票僅16天，將成為戰後最短的選戰日程。（路透）

日本首相高市早苗正式表態將於1月23日眾議院開議當天解散國會，並希望眾院改選在1月27日公告、2月8日投開票；自民黨今（20日）上午召開黨高層會議，確認將加速準備1月27日公告、2月8日投開票的眾議院選舉方針，高市早苗在會議上表示這是一場短期決戰，希望全黨團結一心取得勝利。

綜合日本媒體報導，自民黨今（20日）上午召開黨高層會議，確立加速改選，高市早苗擬於1月23日眾議院開議當天解散國會，2月8日投開票，從解散到投開票僅16天，將成為戰後最短的選戰日程。高市早苗在會議上表示：「雖然這是一場短期決戰，但希望全黨團結一致奮戰到底，務必取得勝利。」朝野各黨也隨之展開正式的選戰準備工作。

高市早苗強調：「我也將站在最前線戰鬥」，並表示作為執政黨，在選舉期間請務必在危機管理上做到滴水不漏，鈴木俊一幹事長也宣布，為了集中精力應對眾院改選，原定於3月15日舉行的黨大會將延期至4月12日。

高市將這次眾院大選定位為「靠自己開創未來的選舉」，目標是「執政黨取得過半席次」，並強調將以首相職位做為賭注。

