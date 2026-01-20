為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本2025年外國旅客4270萬人創新高 歐美與澳洲旅客大增22％

    2026/01/20 13:07 駐日特派員林翠儀／東京20日報導
    日本2025年的外國旅客首次突破4000萬大關，初步估計約4270萬人，歐美與澳洲旅客大增。（歐新社）

    日本2025年的外國旅客首次突破4000萬大關，初步估計約4270萬人，歐美與澳洲旅客大增。（歐新社）

    在日圓貶值與航班增加的助攻下，日本2025年的外國旅客首次突破4000萬大關，初步估計約4270萬人，較前一年成長16％。即使日中關係惡化，中國實質停止對日本出團，但歐美與澳洲旅客大增22%，2025年訪日旅客消費額也增加17%，達到約9.5兆日圓（約合台幣1.93兆），連續3年創下歷史新高。

    日本國土交通相金子恭之在20日內閣會議後的記者會上宣布，2025年訪日外國旅客人數較前一年3687萬人增加16%，達到約4270萬人。

    至於2025年各國訪日人數等詳細數據，觀光廳將於21日公布。不過，中國旅客約占兩成，特別是年輕族群與家庭旅遊赴日人氣高，中國旅客增加30%，約910萬人。

    中國為反制日本首相高市早苗在國會談及「台灣有事」的答辯，中國當局已向旅行社下達指示，要求中止或抑制赴日旅遊行程，並在2026年3月之前降低訪日人數。

    金子在記者會中指出，2025年12月中國訪日旅客較2024年同月大減45%，僅約33萬人，出現2022年1月以來首次負成長的情況。

    由於2月將迎來農曆新年大型長假，中國旅客減少可能對日本整體觀光產業帶來影響。金子表示，希望推動來自各國與各地區的訪日促進，也必須努力讓中國旅客能夠儘早回流。

    然而在日圓貶值以及國際航班增加的情況下，日本的住宿與購物在體感上更「划算」，歐美與澳洲旅客去年也成長22%，約720萬人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播