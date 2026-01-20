日本2025年外國旅客4270萬人創新高 歐美與澳洲旅客大增22％

日本2025年的外國旅客首次突破4000萬大關，初步估計約4270萬人，歐美與澳洲旅客大增。（歐新社）

在日圓貶值與航班增加的助攻下，日本2025年的外國旅客首次突破4000萬大關，初步估計約4270萬人，較前一年成長16％。即使日中關係惡化，中國實質停止對日本出團，但歐美與澳洲旅客大增22%，2025年訪日旅客消費額也增加17%，達到約9.5兆日圓（約合台幣1.93兆），連續3年創下歷史新高。

日本國土交通相金子恭之在20日內閣會議後的記者會上宣布，2025年訪日外國旅客人數較前一年3687萬人增加16%，達到約4270萬人。

至於2025年各國訪日人數等詳細數據，觀光廳將於21日公布。不過，中國旅客約占兩成，特別是年輕族群與家庭旅遊赴日人氣高，中國旅客增加30%，約910萬人。

中國為反制日本首相高市早苗在國會談及「台灣有事」的答辯，中國當局已向旅行社下達指示，要求中止或抑制赴日旅遊行程，並在2026年3月之前降低訪日人數。

金子在記者會中指出，2025年12月中國訪日旅客較2024年同月大減45%，僅約33萬人，出現2022年1月以來首次負成長的情況。

由於2月將迎來農曆新年大型長假，中國旅客減少可能對日本整體觀光產業帶來影響。金子表示，希望推動來自各國與各地區的訪日促進，也必須努力讓中國旅客能夠儘早回流。

然而在日圓貶值以及國際航班增加的情況下，日本的住宿與購物在體感上更「划算」，歐美與澳洲旅客去年也成長22%，約720萬人。

