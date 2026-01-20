習遠平告別聶衛平送輓稱「大哥」惟不見「老友」習近平

中國「棋聖」聶衛平告別式18日在北京市八寶山殯儀館舉行。（圖擷取自澎湃新聞）

中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平遺體送別儀式18日在北京八寶山殯儀館舉行，近千棋迷送別，中共領導人習近平的胞弟習遠平也致送花圈，並稱聶為「大哥」；聶衛平生前曾多次透露，他和習近平是幾十年的老朋友，惟官媒稱聶衛平去世後，「中央有關領導」以不同方式表示哀悼，未提到領導人的具體名字。

綜合媒體報導，聶衛平本月14日晚在北京病逝，享年74歲。1980年代，聶衛平在中日圍棋擂台賽連勝日本多名頂級棋手，成為「民族英雄」，在中國颳起圍棋旋風；聶衛平本人也頗具傳奇色彩，他生前曾多次跟媒體分享年輕時與習近平的相處點滴，據其表示，他與習近平曾是北京市第25中學的同學，文革時2人與解放軍上將劉震之子劉衛平曾並稱為「三平」，參加紅衛兵活動。

據網傳照片，除了習近平的胞弟習遠平致送花圈，輓聯上寫著「沉痛悼念棋聖聶衛平大哥」，前中共領導人鄧小平的長子鄧樸方及高蘭夫婦也送了花圈，其他送花圈的還包括小米集團董事長雷軍。此外，有「圍棋皇帝」之稱的南韓圍棋界代表曹薰鉉九段也到場致意。

官方《新華社》發布聶衛平逝世消息，評價他是中國共產黨的優秀黨員，並稱聶衛平逝世後，中央有關領導以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。

