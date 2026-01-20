為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    地下藏「208密室」！中國駐英新使館恐過關 倫敦人怒轟間諜窩

    2026/01/20 13:06 編譯陳成良／綜合報導
    倫敦爆發反對中國興建「超級大使館」示威。圖為抗議民眾17日在皇家鑄幣廠舊址外集結，高舉將習近平醜化為小丑的海報，並展示「今日烏克蘭，明日台灣」標語，擔憂該設施將淪為中共監控異議人士的間諜中心。（路透）

    中國在倫敦市中心打造「超級大使館」的計畫，恐將闖關成功。法新社報導，英國政府預計於週二（20日）針對這項爭議已久的開發案做出最終裁決。儘管面臨國安疑慮與當地居民的強烈反對，但外界普遍預期，為了替首相施凱爾（Keir Starmer）即將到來的訪中行程鋪路，倫敦當局極可能對北京「開綠燈」。

    地下藏208密室 緊鄰關鍵電纜

    這座擬建於皇家鑄幣廠（Royal Mint）舊址的新使館，距離倫敦塔僅一箭之遙。若獲准興建，將成為英國境內面積最大的外國使館，也是西方國家首都中最大的中國外交據點。然而，《每日電訊報》上週踢爆，根據未經刪減的建築圖紙顯示，該使館地下將設有208個房間，甚至包含一個「隱密內室（hidden chamber）」。更令人擔憂的是，該址緊鄰連接倫敦金融城的關鍵高速網路電纜，引發外界對中國可能進行地下竊聽或監控的恐懼。

    報導指出，施凱爾預計將於本月稍晚訪問中國，這將是自2018年以來英國首相首度訪中，旨在重啟雙邊經貿關係。分析認為，若英國此時否決使館案，勢必激怒北京，讓施凱爾的訪問充滿變數。中國外交部發言人林劍此前已對審查延宕表達「嚴重關切與強烈不滿」。

    這項計畫引發在英港人與維權團體的強烈反彈。上週末，數百名示威者在預定地外抗議，保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）痛批：「我們不能允許中國在對國家安全如此關鍵的地區建立這個間諜使館（spy embassy）。」

    一名來自香港的抗議者克拉拉（Clara）向法新社表示，她非常擔心中國會利用這個據點進行「跨國鎮壓」，監控流亡英國的異議人士。

