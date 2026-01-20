為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    殺人魔成「和平大使」？ 哥倫比亞大毒梟判40年 只做這事「恐剩8年」

    2026/01/20 12:35 編譯陳成良／綜合報導
    哥倫比亞前準軍事組織首腦曼庫索雖因屠殺罪遭判刑40年，但若配合政府「講真話」，刑期恐大幅減至8年。（美聯社檔案照）

    哥倫比亞前準軍事組織首腦曼庫索雖因屠殺罪遭判刑40年，但若配合政府「講真話」，刑期恐大幅減至8年。（美聯社檔案照）

    一個身負數百條人命的前軍閥與大毒梟，竟然能成為國家的「和平推動者」？美聯社報導，哥倫比亞法院週一（19日）對前準軍事組織首腦曼庫索（Salvatore Mancuso）做出判決，因其在2002年至2006年間對原住民社區犯下謀殺、強迫失蹤等罪行，判處40年有期徒刑。然而，判決書同時指出，若他願意配合「講出真相」，刑期可能大幅縮減至8年。

    屠殺原住民、強迫失蹤 罪行累累

    現年61歲的曼庫索曾是哥倫比亞惡名昭彰的「哥倫比亞聯合自衛軍（AUC）」指揮官之一。該組織成立於1990年代末期，原本是為了保護地主免受左派游擊隊攻擊，後來卻演變成屠殺數百名無辜村民的武裝團體。專門審理武裝衝突案件的特別法庭裁定，曼庫索需對其手下在瓜希拉省（La Guajira）犯下的117起罪行負責。

    在美販毒服刑 遣返後竟獲總統重用

    曼庫索的經歷充滿戲劇性。他在2008年被引渡至美國，因販毒罪名在美服刑多年，直到2024年才被遣返回哥倫比亞。儘管身背重罪，哥倫比亞現任左派總統裴卓（Gustavo Petro）卻在曼庫索回國後，任命他為「和平推動者（peace facilitator）」，希望利用他的影響力來調停政府與其他武裝團體的談判。

    這項判決引發外界對司法正義的討論。法院指出，如果曼庫索能參與惠及受害者的「真相與賠償活動」，其40年刑期可減為8年。

    根據2022年真相委員會的報告，哥倫比亞長達數十年的內戰共造成至少45萬人死亡。目前哥國政府正與接替AUC勢力的「海灣幫（Gulf Clan）」進行和平談判，試圖終結這場漫長的流血衝突。

