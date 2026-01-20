川普與北約秘書長討論格陵蘭 強調不存在回頭路

美國總統川普今（20）日表示，他已與北約秘書長呂特就格陵蘭問題進行良好通話。（彭博）

美國總統川普堅稱美國必需控制格陵蘭，引發北約成員國反對。川普今（20）日表示，他已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭問題進行良好通話，並強調「不存在回頭路」（There can be no going back）。

根據《路透》報導，川普在真實社群上表示，他和呂特針對格陵蘭問題進行良好通話，接著稱格陵蘭對美國和世界安全不可或缺。

川普說「正如我向所有人明確表達的那樣，格陵蘭對國家和世界安全至關重要。沒有回頭路這點大家都同意！」

川普指出，他已同意在瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇期間與各方舉行會晤，但沒有具體說明各方是誰。

川普先前曾告訴記者，美國將在本週的世界經濟論壇上討論獲得格陵蘭問題，因為丹麥無法保護格陵蘭。

川普聲稱，美國是全球最強大的國家，這很大程度上歸功於他第一總統任期內對軍隊的重建，而這項重建工作仍在以更快的速度進行中。

川普最後強調，美國是唯一能確保世界和平的強權，而實現和平的方式就是靠實力。

