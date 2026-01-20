高市早苗將解散眾議院改選 日媒民調78％認為「時機」不合適

日本首相高市早苗將解散眾議院並改選，日媒民調發現78％受訪者認為時機不合適。（歐新社）

日本首相高市早苗預計本月23日解散眾議院，並在2月8日舉行投開票，不過，有媒體透過Line進行民調發現78％受訪者認為時機不合適，民眾也一一給出原因。

《新潟日報》的「更多精彩內容－特別報導組」本月15日至18日，從Line收集了300名年齡介於20來歲至90多歲的民眾回應，結果發現78％不認同眾院改選的時機，來自新潟市西區的7旬婦人表示，由於目前正逢雪季，會讓選民難以前往候選人造勢現場、投開票所。

新潟縣長岡市7旬老翁認為，目前的國民生活並不算快樂，而且年度預算尚未通過；南魚沼市6旬男子直指和舉行改選相比，最重要的應該是先處理物價高漲的情況。

另一方面，來自新潟縣上越市的40來歲男性則支持改選，因為高市早苗目前的支持度相當高，透過解散國會能夠確保自民黨獲得足夠的席次；見附市7旬老婦認為，在自民黨席次過半後，能夠更順利地施行政策。

除了《新潟日報》之外，《埼玉新聞》也採訪埼玉縣民眾，埼玉市南區39歲兼職人員守屋里美表示，她不太清楚突然解散的標準在哪，但希望藉由這次機會仔細了解各黨派候選人的想法。

不過，育有3個孩子的守屋里美，擔憂改選會延緩政策的實施，例如公立小學營養午餐免費、高中免學費等措施，希望改選後能落實那些會影響到日常生活的政策，而不僅僅只是為了選舉。

埼玉縣所澤市每月領取10萬日圓（約新台幣2萬元）退休金的65歲女性，目前仍在外兼差，她透露在物價飆漲的情況下，不出來工作難以養活自己，她覺得年輕世代生活也很艱難，稅務沉重但薪資卻沒什麼增長，因此不了解為何要提前解散國會。

埼玉縣深谷市71歲農民隈元重幸說，他對於解散眾議院一事感到很無奈，因為米價過高的問題尚未解決，選前籌備工作也會讓政治家忙碌到無法顧及其他事情，是以不應該這麼急於解散，至少要通過年度預算案再說。

埼玉縣本莊市18歲高中3年級學生内田康介表示，這是他第一次有投票權因此想參與，但目前正是大學入學考試季，沒有足夠的時間去了解候選人的政見。内田康介透露，他2月初要去參加私立大學的入學考試，屆時火車站前可能會有競選演說活動，讓他擔憂會影響到自己的注意力。

據《岩手日報》報導，岩手縣一關市宮下町39歲餐廳老闆育有4個小孩，年齡介於幼稚園到大學生之間，在不斷上漲的三餐花費和生活成本中掙扎，因此他不能理解會何偏偏現在要解散國會，而不先處理民生問題。

岩手縣大船渡市三陸町72歲漁民，在2011年3月11日東日本大震災後重建住處，去年又因野火損失倉庫和漁具，他感嘆自己的生活真的是難上加難，並強調應該要等到年度預算通過後再決定是否解散，畢竟高市內閣雖然支持度很高，但自民黨本身的支持度並不高。

岩手縣北上市青柳町58歲公司職員，則認可解散眾議院的做法，因為如此一來能讓政治更加穩定（指自民黨拿到過半席次），並希望政府未來能夠努力解決物價上漲等問題。

