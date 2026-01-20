陪「大和號」特攻全船戰死！失蹤逾80年日驅逐艦「朝霜號」疑現蹤鹿兒島外海

舊日本海軍驅逐艦「朝霜號」（上），疑似在鹿兒島外海發現其沉沒殘骸（下）。（合成圖）

1945年4月6日，日本海軍戰艦「大和號」率領艦隊進行特攻協防沖繩，4月7日與美軍爆發坊之岬海戰，「大和號」等6艘日軍艦被擊沉，至今仍有4艘沈船下落不明，不過近日有探索團隊在鹿兒島外海發現疑似驅逐艦「朝霜號」殘骸身影，該船在此次海戰中全船戰死，甚至不清楚是如何被擊沉及沉沒地點。

據《朝日新聞》報導，由海洋工程學者等組成的團體「La Plonge 深海工學會」宣布，去年12月他們在大和號沉沒點以北約90公里、145公尺深的海底，透過聲納發現一處海床隆起，最大高度約5公尺、長度約40公尺。

探索團隊認為，這隆起相當不自然，也出現在不太像自然岩層堆積的區域，因此引發研究團隊高度關注，由於距離「大和號」沉沒處有一段距離，團隊懷疑可能是在該次海戰中因引擎故障而落後於艦隊，最終下落不明的「朝霜號」。

「大和號」戰艦加上護衛艦共11艘作為水上特攻部隊，與美國海軍的快速航母特遣艦隊的艦載機在九州外海爆發坊之岬海戰，最終日軍包含戰艦「大和號」、輕巡洋艦「矢矧號」、驅逐艦「磯風號」、「濱風號」、「霞號」、「朝霜號」被擊沉。

80年過去，僅「大和號」、「磯風號」被發現，其中「朝霜號」在海戰爆發前，因引擎故障而脫隊，在發出無線電訊息偵測到大量敵機後就斷訊，全船326名船員無人倖存，至今「朝霜號」最終命運及沉沒處仍不明。

團隊正發起群眾募資籌措研究經費，在4月上旬利用新型自主水下載具（AUV）和其他技術進行的進一步調查將確認具體細節，也希望可以一併探索這場海戰中其他仍未發現的沉沒軍艦。

