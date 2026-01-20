龍鳳胎貓熊月底歸還中國 日媒：「友好象徵」在日本消失

上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」即將歸還中國，預計27日自日本啟程。圖為蕾蕾。（美聯社資料照）

東京都政府19日透露，將把飼養在上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性）歸還中國，預計27日自日本啟程。

共同社報導，東京都政府表示，2隻貓熊將於27日自上野動物園出發，經成田機場搭機返回中國，預計28日抵達中國貓熊基地，與另1隻同樣從日本返回中國的貓熊「香香」重逢。

1972年10月，日本首度迎來中國貓熊。但隨著本次龍鳳胎返回中國，曾深受日本民眾喜愛的「友好象徵」身影將在日本消失。目前，園方網站上的貓熊參觀申請已停止受理，最後參觀日為本月25日。

「曉曉」和「蕾蕾」於2021年出生，由於父母「力力」、「真真」是以繁殖研究目的出借給日本，因此寶寶的所有權歸屬中國。去年6月，位於和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」園內4隻貓熊歸還中國後，日本飼養的貓熊就只剩上野動物園的這對龍鳳胎。

東京都早已宣布本月下旬將把龍鳳胎歸還中國。且由於日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令日中關係惡化，共同社坦言，不清楚能否再度向中國租借貓熊。

