為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大手筆！馬斯克向親川普參議員候選人捐贈3億元

    2026/01/20 11:25 即時新聞／綜合報導
    特斯拉執行長馬斯克，向親川普派參議員候選人莫里斯捐贈1000萬美元。（法新社）

    特斯拉執行長馬斯克，向親川普派參議員候選人莫里斯捐贈1000萬美元。（法新社）

    美國肯塔基州共和黨籍83歲聯邦參議員麥康諾（Mitch McConnell）．從1985年任職至今已7連霸，不過由於年齡和健康問題今年不再參選，親川普派的企業家莫里斯（Nate Morris）將角逐該席次的黨內初選，特斯拉執行長馬斯克大手筆捐贈1000萬美元（約新台幣3.1億元）力挺。

    《UPI》報導，馬斯克2024年為川普競選總統捐款了2.5億美元（約新台幣79億元），並在川普就職後一度負責管理政府效率部（DOGE），雖然雙方2025年6月爆發不合，但同年9月又因為保守派運動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡而和解。

    麥康諾所空出來的肯塔基州聯邦參議員席次，將由莫里斯、聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）、肯塔基州前檢察總長卡麥隆（Daniel Cameron）競爭黨內提名。

    據了解，莫里斯與美國副總統范斯是朋友，並且創辦了上市廢棄物處理和回收公司Rubicon Technologies。不過，有人批評莫里斯根本就是政治局外人，而巴爾、卡麥隆和麥康諾類似，都有豐富的從政經驗。

    對此，莫里斯強調他展開競選後收到全美各地民眾的小額捐款，顯然很多人不想看到像麥康諾一樣的人繼續接任。對於1000萬美元的大手筆捐贈，莫里斯指稱馬斯克總是能選擇出贏家，讓他的團隊有了充足的能力堅持到底。

    莫里斯將角逐肯塔基州聯邦參議員共和黨內初選。（美聯社）

    莫里斯將角逐肯塔基州聯邦參議員共和黨內初選。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播