大手筆！馬斯克向親川普參議員候選人捐贈3億元

特斯拉執行長馬斯克，向親川普派參議員候選人莫里斯捐贈1000萬美元。（法新社）

美國肯塔基州共和黨籍83歲聯邦參議員麥康諾（Mitch McConnell）．從1985年任職至今已7連霸，不過由於年齡和健康問題今年不再參選，親川普派的企業家莫里斯（Nate Morris）將角逐該席次的黨內初選，特斯拉執行長馬斯克大手筆捐贈1000萬美元（約新台幣3.1億元）力挺。

據《UPI》報導，馬斯克2024年為川普競選總統捐款了2.5億美元（約新台幣79億元），並在川普就職後一度負責管理政府效率部（DOGE），雖然雙方2025年6月爆發不合，但同年9月又因為保守派運動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡而和解。

請繼續往下閱讀...

麥康諾所空出來的肯塔基州聯邦參議員席次，將由莫里斯、聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）、肯塔基州前檢察總長卡麥隆（Daniel Cameron）競爭黨內提名。

據了解，莫里斯與美國副總統范斯是朋友，並且創辦了上市廢棄物處理和回收公司Rubicon Technologies。不過，有人批評莫里斯根本就是政治局外人，而巴爾、卡麥隆和麥康諾類似，都有豐富的從政經驗。

對此，莫里斯強調他展開競選後收到全美各地民眾的小額捐款，顯然很多人不想看到像麥康諾一樣的人繼續接任。對於1000萬美元的大手筆捐贈，莫里斯指稱馬斯克總是能選擇出贏家，讓他的團隊有了充足的能力堅持到底。

莫里斯將角逐肯塔基州聯邦參議員共和黨內初選。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法