19歲少女陳屍澳洲沙灘 「10隻野狗」正在圍食

世界最大的沙島、澳洲著名旅遊勝地「佳麗島（K’gari，舊稱費沙島 Fraser Island）」，驚傳駭人命案。美聯社報導，一名在島上工作的19歲加拿大籍女子，週一（19日）被發現陳屍沙灘。目擊者指出，發現遺體時，竟然有約10隻澳洲野犬（Dingo）圍繞在屍體旁，警方形容現場景象「極度驚悚且令人創傷」。

昆士蘭警方表示，這名女子當天早上前往知名的沉船景點附近晨泳，約90分鐘後被兩名駕駛休旅車經過的男子發現。警方督察阿爾吉（Paul Algie）證實，遺體上有明顯傷痕，「確認曾遭到澳洲野犬的接觸與干擾」。雖然目前無法斷定女子是先溺水身亡後遭啃咬，還是直接被野狗攻擊致死，但現場狀況顯示野狗群聚的情況相當異常。

野狗攻擊性變強 曾有遊客險喪命

阿爾吉坦言，目前死因成謎，必須等待21日的驗屍報告才能釐清。這名女子已在島上的旅遊住宿設施工作了約6週。

報導指出，佳麗島上約有200隻野生澳洲野犬，屬於受保護的本土物種。然而，自新冠疫情解封、遊客大量回歸後，這些動物變得越來越大膽且具攻擊性。3年前，一名23歲慢跑者曾遭一群野狗攻擊並被逼入海中，險些喪命，所幸被路過遊客救下。

