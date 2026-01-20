不賣島就加稅？川普壓迫歐洲「理智斷線」 德法怒轟：越紅線了！

面對川普威脅對歐洲發動貿易戰，德法財長同步發出強硬聲明。圖為德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）；他警告川普已越過紅線，歐洲必須做好準備。（路透檔案照）

面對美國總統川普為了收購格陵蘭不惜以關稅勒索盟友，歐洲的忍耐似乎已到極限。英國《BBC》歐洲版主編阿德勒（Katya Adler）撰文分析，歐洲各國領袖過去對川普採取的「懷柔政策（softly-softly approach）」已正式宣告失效。面對這位將關稅當作地緣政治武器的250年老友，歐洲正被迫「長出脊椎」，準備祭出強硬反擊。

文章指出，川普週一（19日）再度拒絕排除動武奪取格陵蘭的可能性，讓歐洲盟友感到背脊發涼。德國財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）在與法國財長會面後重話抨擊：「我們不會允許自己被勒索。」法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）也痛批川普已「越過紅線（line has been crossed）」。歐盟外交官透露，若川普真的發動關稅戰，布魯塞爾已準備好祭出價值930億歐元（約新台幣3.2兆元）的報復性關稅。

在美歐關係緊繃之際，川普卻計畫在22日的達沃斯論壇上，成立一個名為「和平委員會（Board of Peace）」的新組織，甚至傳出已邀請俄羅斯總統普廷加入。對此，法國總統馬克宏透過幕僚表明「拒絕參加」，質疑該組織將破壞聯合國體制。

專家瓦爾馬（Tara Varma）直言，如果連普廷都被邀請，這個委員會根本與和平無關，只是川普想博取版面的「打帶跑（hit and run）」策略。

中俄在旁竊笑 西方陣營正在解體

阿德勒分析，這場格陵蘭鬧劇最大的受益者是中國與俄羅斯。在北京與莫斯科眼中，曾經緊密團結的西方陣營正在自行解體。中國希望川普的反覆無常能讓北京看起來更像個「穩定夥伴」，進而吸引更多國際貿易；而加拿大為了降低對美依賴，近期甚至與北京達成了一項有限的貿易協議，顯示川普的霸凌外交正在將盟友推向對手懷抱。

