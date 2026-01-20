為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國人不來沒差！ 日本2025年外國遊客再創新高 首度突破4000萬人次

    2026/01/20 10:46 即時新聞／綜合報導
    日本國土交通大臣金子恭之宣布，2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，估達4270萬人次。（法新社）

    儘管在中國禁日令影響下，12月中國赴日遊客數較去年同期大減45%，不過日本國土交通大臣金子恭之宣布，2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，估達4270萬人次，前一年增長16%，而且連兩年刷新紀錄。

    綜合日本媒體報導，國土交通大臣金子恭之今（20日）宣布，去年2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，估達4270萬人次，較2024年的3687萬人次增長16%，訪日遊客的消費總額也增長了17%，達到約9.5兆日圓，寫下歷史新高。

    另一方面在首相高市早苗「台灣有事」言論影響，中國政府11月祭出禁旅日令，12月中國赴日遊客數較去年大減45%，約為33萬人。

    報導指出，2013年訪日外國遊客首度超過1000萬人次，2016年突破2000萬人次，僅過2年，在2018年破3000萬人次外國遊客訪日；雖然在疫情期間重創旅遊，不過在2024年創3687萬人次訪日紀錄，2025年則再寫下新高，破4000萬人次，估達4270萬人次。

    日本政府已設定目標，希望在2030年將訪日外籍遊客人數提升至每年6000萬人次，並將消費額增加至15兆日圓，不過伴隨著大量遊客訪日，導致當地居民生活品質下降、環境破壞或交通擁堵等「觀光公害」負面影響，是目前日本政府在追求6000萬人次目標時面臨的最大挑戰。

