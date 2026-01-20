48小時內4起鯊魚攻擊事件！澳洲救生協會建議改去游泳池

1名衝浪者今（20）日上午在澳洲新南威爾斯州國家公園露營地附近海域遭鯊魚咬傷，這是該州48小時內發生的第4起鯊魚襲擊事件。圖為鯊魚示意圖。（法新社）

一名衝浪者今（20）日上午在澳洲新南威爾斯州國家公園露營地附近海域遭鯊魚咬傷，這是該州48小時內發生的第4起鯊魚襲擊事件。

根據《衛報》報導，事發地點位於普洛默角（Point Plomer）露營地附近，男子被送往醫院後情況穩定，僅受輕傷。

請繼續往下閱讀...

新南威爾斯州衝浪救生協會執行長皮爾斯（Steven Pearce）表示，該男子僅有輕微割傷和擦傷，並強調海灘並不安全，建議民眾改去游泳池。

皮爾斯說「我們這裡水質非常適合牛鯊活動。今天早上民眾傷勢嚴重，正在醫院接受治療。建議大家去附近的游泳池，因為目前海灘並不安全。」

新南威爾斯州衝浪救生協會通訊經理威沙特（Steven Pearce）指出，該機構已在普洛默角附近的克雷森特角（Crescent Head）周遭海域啟動無人機監控，並派出救生員。

值得注意的是，在這起鯊魚襲擊事件發生前，還發生3起類似事件。1名12歲男孩18日在雪梨尼爾森公園（Nielsen Park）附近被鯊魚咬傷後在醫院接受治療；1名11歲衝浪者19日在迪瓦艾（Dee Why）被鯊魚咬傷衝浪板；同日1名20多歲男子在曼利海灘（Manly beach）被鯊魚咬傷，目前情況危急。

受鯊魚襲擊事件影響，雪梨北部所有海灘至少要到22日才會重新開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法