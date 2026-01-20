阿富汗首都中資餐廳爆炸7死 伊斯蘭國：就是要報復中共

阿富汗首都喀布爾一家中餐館19日發生爆炸。（法新社）

阿富汗首都喀布爾一家中資經營的餐廳，昨天（19日）發生爆炸，造成一名中國公民和六名阿富汗人死亡，另有多人受傷。伊斯蘭國（Islamic State，IS）阿富汗分支隨後宣稱對這起襲擊負責，理由是中國政府對維吾爾人的迫害。

《路透》報導，警方表示，該餐廳位於喀布爾商業區沙赫爾諾（Shahr-e-Naw），該地區有辦公大樓、購物中心及多國使館，被認為是全市最安全的地區之一。該餐廳由一名中國穆斯林男子阿卜杜勒・馬吉德（Abdul Majid）和妻子，以及一名阿富汗合夥人共同經營，主要服務中國穆斯林。

請繼續往下閱讀...

爆炸發生在餐廳廚房附近，造成一名名為阿尤布（Ayub）的中國公民及六名阿富汗人死亡，另有包括一名兒童在內的數人受傷；社群媒體流傳照片顯示，餐廳外面街道上滿是碎片，餐廳正面被炸出一個大洞，竄出大量濃煙。

伊斯蘭國阿富汗分支稱對該襲擊事件負責，並在聲明中表示，此次行動是由一名自殺式炸彈襲擊者實施的。IS旗下媒體「阿馬克新聞社」（Amaq）則說，伊斯蘭國地方分支已將中國公民列入其攻擊目標名單，理由是「中國政府對維吾爾人的罪行日益增加」。

人道救援組織「緊急行動（EMERGENCY）」表示：「截至目前，我們的醫院已接收20名傷者。」截至發稿，阿富汗當局表示正在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法