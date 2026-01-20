加中達關稅協議 台灣駐加代表曾厚仁：中國非可靠夥伴

我國駐加拿大代表曾厚仁接受《彭博》訪問，直言中國無法解決加拿大經濟問題，也不是可靠的夥伴。（資料照）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中，並與北京當局達成貿易協議，降低貿易壁壘；對此，我國駐加拿大代表曾厚仁指出，中國無法解決加拿大經濟問題，也不是可靠的夥伴。

據《彭博》報導，上週拿大總理卡尼對中國進行正式訪問，在訪問期間，雙方簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，加拿大大幅降低部分中國電動車關稅稅率，中國也同意降低對油菜籽等加拿大農產品的關稅。

我國駐加拿大代表曾厚仁接受採訪時指出，中國無法解決加拿大經濟問題，也不是可靠的夥伴，他直言，如果卡尼此次訪中是在為加拿大尋找「經濟解藥」，不認為他能在中國找到答案，但「若他是為了試圖在國內或國際上獲取某種政治籌碼，我就不清楚了，那是另一回事。」

曾厚仁認為，加拿大與中國之間的自由貿易協定不可能實現，因為中國不是市場經濟體，中國對市場的許多層面設有嚴格限制，中國市場的收縮或擴張都是政治考量的結果。同時買家是國有企業，而不是消費者，「這意味著國家可以隨時停止採購」。

加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）政府在2022年所頒布《印太戰略》，直指中國無視國際規則和規範，是日益具有破壞性的全球大國；曾厚仁表示，這是非常好的路線。

卡尼所屬的自由黨的加拿大議員上週縮短了對台灣的訪問行程，以避免與卡尼訪問北京的行程重疊，曾厚仁也認為「完全沒有必要的」，他強調國會議員訪問台灣一直是多年的慣例，也是加拿大議員了解台灣所面臨挑戰的最佳途徑。最後，曾厚仁呼籲加拿大政府應儘早簽署已起草的與台灣的「貿易合作框架協議」。

