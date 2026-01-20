川普揚言掌控格陵蘭 前經濟顧問：可能是談判策略

川普前高級顧問柯恩表示，川普關於格陵蘭的言論可能是談判策略。圖為柯恩。（路透）

美國總統川普揚言要掌控格陵蘭，導致美國與歐洲各國發生摩擦。對此川普前高級顧問柯恩（Gary Cohn）表示，川普無法迫使格陵蘭改變所有權，並暗示川普關於格陵蘭的言論可能是談判策略。

根據英國廣播公司（BBC）報導，柯恩曾在川普第一總統任期內擔任經濟顧問，他暗示川普稱美國必需掌控格陵蘭，可能是談判的一部分。

請繼續往下閱讀...

柯恩說「你必需承認川普的成功，他多次試圖透過過度要求達到讓對方妥協的目的，得到他所想要的事物。」

柯恩還稱「我剛參加完美國國會代表團會議，我相信共和黨人和民主黨人都一致認為，格陵蘭將保持其原始所有權。」

柯恩表示，格陵蘭樂見美國加強在該島的軍事存在，因為北大西洋和北冰洋正變得越來越具有軍事威脅。

柯恩指出，川普越加重視稀土礦物重要性，而格陵蘭擁有相當多的資源。他建議美國可以就格陵蘭儲量豐富但尚未開發的稀土礦物進行承購協議談判。

柯恩最後強調，入侵格陵蘭是過激之舉，尤其是在擁有格陵蘭的丹麥是北約成員國的情況下。他說「入侵不想被入侵的國家（丹麥），且它還是北約軍事聯盟的一部分，在我看來這有點過頭了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法