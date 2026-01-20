為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    金正恩高調開除副總理楊勝虎 轟「不負責任和官僚主義」

    2026/01/20 12:51 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩19日公開斥責內閣官員的「不負責任」行為，並罕見公開開除北韓副總理楊勝虎。（法新社）

    北韓領導人金正恩19日公開斥責內閣官員的「不負責任」行為，並罕見公開開除北韓副總理楊勝虎。（法新社）

    北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩19日出席一間基礎產業設備工廠的現代化工程竣工儀式時，嚴厲斥責了內閣官員的「不負責任」行為，並當場開除該項工程負責人、北韓副總理楊勝虎。

    韓聯社報導，北韓鹹鏡南道鹹興市的「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮19日舉行，金正恩親自出席活動並發表演說。

    金正恩指出，該工程可以看出部分人員的不負責任行為和官僚主義，對國家經濟產生重大影響。金正恩點名批評負責機械工業單位的副總理楊勝虎不稱職，並在現場免去了其職務。

    在北韓多名副總理當中，楊勝虎負責機械工業領域，曾任機械工業部長、勞動黨中央委員會政治局候補委員等要職。韓聯社分析，金正恩在活動現場公開點名並將其開除，目的是警告內閣、「以儆效尤」。

    演說中，金正恩還罕見解釋了「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程出錯的具體原因。他說，黨中央派專家介入工程，發現了工程存在大量問題，但內閣官員依舊推諉責任，因此必須「糾正此類官僚主義和明哲保身的態度，加強思想教育和思想改造工作」。

    北韓勞動黨即將召開第9次代表大會，金正恩此舉被視為針對負責經濟事務的內閣進行紀律整頓，並預告在9大和緊接在後的最高人民會議上，可能發生大規模人事調整。

    北韓鹹鏡南道鹹興市的「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮19日舉行，金正恩親自出席活動並視察。（法新社）

    北韓鹹鏡南道鹹興市的「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮19日舉行，金正恩親自出席活動並視察。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播