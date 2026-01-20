金正恩高調開除副總理楊勝虎 轟「不負責任和官僚主義」

北韓領導人金正恩19日公開斥責內閣官員的「不負責任」行為，並罕見公開開除北韓副總理楊勝虎。（法新社）

北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩19日出席一間基礎產業設備工廠的現代化工程竣工儀式時，嚴厲斥責了內閣官員的「不負責任」行為，並當場開除該項工程負責人、北韓副總理楊勝虎。

韓聯社報導，北韓鹹鏡南道鹹興市的「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮19日舉行，金正恩親自出席活動並發表演說。

金正恩指出，該工程可以看出部分人員的不負責任行為和官僚主義，對國家經濟產生重大影響。金正恩點名批評負責機械工業單位的副總理楊勝虎不稱職，並在現場免去了其職務。

在北韓多名副總理當中，楊勝虎負責機械工業領域，曾任機械工業部長、勞動黨中央委員會政治局候補委員等要職。韓聯社分析，金正恩在活動現場公開點名並將其開除，目的是警告內閣、「以儆效尤」。

演說中，金正恩還罕見解釋了「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程出錯的具體原因。他說，黨中央派專家介入工程，發現了工程存在大量問題，但內閣官員依舊推諉責任，因此必須「糾正此類官僚主義和明哲保身的態度，加強思想教育和思想改造工作」。

北韓勞動黨即將召開第9次代表大會，金正恩此舉被視為針對負責經濟事務的內閣進行紀律整頓，並預告在9大和緊接在後的最高人民會議上，可能發生大規模人事調整。

北韓鹹鏡南道鹹興市的「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮19日舉行，金正恩親自出席活動並視察。（法新社）

