    國際

    美警告歐盟勿反制獲取格陵蘭 稱曾買過維京群島

    2026/01/20 10:39 中央社
    美國財政部長貝森特表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運河為例，表示它們都是美國買回來的。（法新社）

    美國財政部長貝森特表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運河為例，表示它們都是美國買回來的。（法新社）

    美國財政部長貝森特表示，若歐洲國家因格陵蘭對川普威脅加稅採取報復關稅，這種作法「非常不智」。貝森特並以維京群島與巴拿馬運河為例，表示它們都是美國買回來的。

    法新社報導，貝森特（Scott Bessent）在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）場邊期間對媒體表示，如果歐洲國家要報復：「我認為那將是非常不智。」

    他指出，川普之所以希望掌控丹麥自治領格陵蘭（Greenland），係因認定其為「戰略資產」，並強調「我們不會把我們所在半球的安全外包給任何人」。

    針對川普近日聯繫挪威總理，內容似乎將他追索格陵蘭一事與未能獲得諾貝爾和平獎相連結，貝森特表示：「我對總統給挪威的信件一無所知。」

    不過他也補充：「我認為，稱總統係因諾貝爾和平獎才這麼做，完全是無稽之談。」

    川普週末表示，自2月1日起，英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典，所有輸往美國的商品都將課徵10%關稅，直到丹麥同意讓出格陵蘭為止。

    這項宣布引發美國盟友強烈不滿，痛批是「勒索」行為。德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）今天也表示，歐洲正準備採取反制措施。

    媒體稍晚詢問貝森特，除「獲得格陵蘭」這個極端結果外，有沒有可能透過其他方式來達成協議。貝森特說：「目前我會相信川普總統所說的。」

    他並向包括法新社在內的一小群媒體舉例說：「美國是怎麼得到巴拿馬運河（Panama Canal）？我們是從法國人手中買來的。」

    「那美國又是怎麼得到美屬維京群島（US Virgin Islands）？我們是向丹麥買的。」

    貝森特再度強調，格陵蘭作為稀土礦產來源具有關鍵戰略重要性，而稀土對多項尖端科技至關重要。

    他在提及丹麥時說：「如果哪天他們擔心得罪中國怎麼辦？他們不就同意中國在格陵蘭採礦嗎？」

