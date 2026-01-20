為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普拒透露是否動武奪取格陵蘭 未達成協議絕對會祭出關稅

    2026/01/20 07:30 即時新聞／綜合報導
    川普表示，若無法針對取得格陵蘭達成協議，他百分百會持續推動向歐洲各國加徵關稅的計畫。（路透）

    川普表示，若無法針對取得格陵蘭達成協議，他百分百會持續推動向歐洲各國加徵關稅的計畫。（路透）

    美國總統川普揚言掌控格陵蘭，引發歐洲各國不滿，川普19日受訪時拒絕透露是否會動用武力奪取格陵蘭，不過川普保證，若無法針對取得格陵蘭達成協議，他百分百會持續推動向歐洲各國加徵關稅的計畫。

    川普17日宣布，2月起將對8個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品加徵10%進口關稅，直到美國達成取得格陵蘭的協議為止。18日在傳送給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）的訊息中，更將格陵蘭島問題與他去年無法得到諾貝爾和平獎相互連結，並強調他不再有義務僅專注於思考和平，現在更要考慮什麼對美國是好的。

    川普接受《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）訪問提到挪威與諾貝爾獎的關係，外界認為挪威當局對於諾貝爾和平獎評選沒有影響力，但川普強調挪威完全控制一切，「他們喜歡說自己跟此事無關，但其實都跟他們有關」。川普重申他先前提出過的觀點，表示他透過和平努力終止8場戰爭、拯救無數生命，「我不在乎諾貝爾獎」。

    川普在專訪中還指責那些反對他取得格陵蘭的歐洲領袖，強調取得格陵蘭對於美國國家安全非常重要，更能防範外部威脅。川普表示，歐洲應該關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，因為坦白說，你看看那已經給他們帶來了什麼後果。這才是歐洲應該專注的事情，而不是格陵蘭。」

    川普被問到，如果無法達成格陵蘭協議，是否會繼續推動向歐洲各國加徵關稅的計畫，川普回應：「我會，百分之百會。」

