高市提前大選勝算大 矢板明夫：台日關係有望再深化

日本首相高市早苗19日正式宣布，將在通常國會開議初日的1月23日解散眾議院，並以1月27日公告、2月8日投開票的時程舉行眾議院大選。日本資深媒體人矢板明夫指出，對僅僅就任首相3個月的高市來說，這一場把政治生命押上去的豪賭，絕不能夠失敗。

矢板明夫介紹，為了迎接這場選舉，在野陣營也出現重大變化。日本兩大在野黨立憲民主黨與公明黨，突然宣布合併，成立名為「中道改革連合」的新政黨，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市首相所率領的自民黨。

不過，矢板明夫並不看好上述新政黨的選情。他說，首先政黨的結合，最重要的是理念一致。兩黨直到18日為止仍在多個議題上彼此對立，如今突然整合，在安全保障、環境政策、財政方針與外交路線上都還沒有形成共識。這種結合恐怕經不起考驗，遇事意見不容易整合，向心力低。

矢板明夫說，其次是社會觀感不佳。公明黨與自民黨維持了26年的聯合執政，3個月前才分道揚鑣，如今卻立刻轉身，與長期對立的立憲民主黨合併。這種操作難免給人留下「為了選舉不擇手段」的印象。對雙方支持者來說也是很大的挑戰，多年來立場對立，現在不只停戰，還合併，心理上很難消化。

矢板明夫稱，第三是理念過於模糊。新政黨強調「中道」，不論是積極或保守財政、偏左或偏右路線、親美或親中立場，都刻意「不選邊站」。結果卻讓選民摸不著頭緒，疑問「你到底想把日本帶往哪個方向」。一個說不清楚自己要做什麼的政黨，很難激發真正有熱情的支持者。

矢板明夫表示，綜合來看，這場選舉的主軸很清楚。高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉鞏固自己在黨內外的地位，繼續推動積極財政出動、加強國防、對中強硬路線；而倉促拼湊成軍的「中道改革連合」，恐怕難以承受選民的檢驗。

矢板明夫總結稱，「我因此判斷，高市所領導的自民黨勝算比較大。台日關係，也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。」

日本兩大在野黨立憲民主黨與公明黨，近日突然宣布合併，成立名為「中道改革連合」的新政黨。（圖擷自矢板明夫臉書）

