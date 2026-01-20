中國擬在倫敦建超級大使館 英媒揭當局利用秘密文件開綠燈

抗議人士17日聚集在英國皇家鑄幣廠舊址前，抗議中國將在當地興建超級大使館。（法新社）

就在英國政府可能批准中國在倫敦市中心興建一座「超級大使館」前夕，反對人士批評，工黨政府正利用一份從來沒有公開過的祕密外交照會（Diplomatic Note），為中國的建館計畫鋪路。

英國「泰晤士報」取得的信函顯示，英國外交部引用這份外交照會，表示皇家鑄幣廠舊址只有在取得規劃許可後，才會正式成為外交館舍。但這份文件從頭到尾都沒有公開過，媒體和相關團體曾多次要求查看這份文件，卻一直遭到拒絕。

英國官員辯稱，英國政府早在2018年同意中國將該地做為外交用途時，就附帶規劃許可的前提，如果無法取得許可，外交地位自然也會撤回。

然而，反對陣營質疑，當年時任外交大臣強生發出的正式信函中，清楚地給予該地的外交地位，但信函中完全沒有提到規劃許可的條件，讓人不得不懷疑政府現在提出的說法，只是事後合理化程序的藉口，更何況政府所依據的文件，根本從來沒有對外公開過。

反對陣營痛批工黨政府竟然引用8年前的祕密文件，讓人質疑當局是否早已私下做好一路批准的決定。多名國會議員也準備在國會提出質詢，要求政府公開說明。

外界預料，儘管大使館鄰近地區設有敏感的通訊設施，而引發嚴重的國安疑慮，英國政府還是會批准這座超級大使館的興建計畫。但隨著爭議不斷升溫，最終的決定或許會再度延後。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）指出，祕密文件曝光正好解釋當地居民與反對團體為何始終有一種被政府拋棄，而且只能靠自己對抗的感覺。就在17日，當地又再次爆發抗議行動。

裴倫德直言，允許中國在倫敦市中心興建一座巨型大使館，「對他們來說簡直是一場重大的地緣政治勝利」；試想，在冷戰最緊張的年代，前英國首相柴契爾夫人會同意蘇聯在倫敦市區蓋一座歐洲最大的使館嗎？「這種事情就根本不可能發生。」

裴倫德進一步表示，現在各黨派都表態反對，連內閣官員都公開表示此事極為荒謬，工黨政府卻連中國靠近敏感通訊電纜的潛在風險，都沒有清楚告知英國最親密的盟友美國，甚至還得憑藉祕密照會推動整個審核程序，連首相施凱爾是否訪問中國，都得等這個建案批准之後再決定，整個過程荒謬到讓人難以接受。

皇家鑄幣廠舊址所在的塔村區居民，也正積極準備透過司法審查，挑戰英國政府批准興建這座大使館的合法性。一旦訴訟正式提出，可能會花上好幾個月時間才有結果，甚至可能一路跟著英國政府試圖「重新調整」對中關係的政策同時進行。

裴倫德強調，如果中國大使館建案扯上懸而未決的司法訴訟，英國政府將會陷入極為難堪的境遇，甚至成為沉重的政治包袱，最後甚至可能導致內閣高層官員下台。

裴倫德直言，英國政府到現在仍然抱持幻想，以為只要討好中國便可帶來經濟利益，但北京早就對大規模投資英國失去興趣。他也警告，外界嚴重低估台海緊張情勢升溫的風險，一旦台灣爆發衝突，全球經濟將面臨災難性的後果，將蒸發至少10兆美元，光是英國的國內生產毛額（GDP）可能就會瞬間減少12％，比新冠肺炎（COVID-19）疫情或任何經濟危機更為慘重。「坦白說，我甚至懷疑英國政府到底有沒有真正評估過台海爆發衝突時，對英國會造成多大的傷害。」

