    國際

    日網大讚高市早苗金句：不敢挑戰的國家不會有未來！

    2026/01/20 00:40
    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本首相高市早苗19日正式宣布，將會在本月23日解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票。而她同日在記者會上又再度說出金句，「一個不敢挑戰的國家，就不會有未來」，受到日網大讚！

    高市早苗本週一傍晚在首相官邸召開記者會，正式對外宣布將在本月23日解散眾議院，預計會在27日公告相關事宜，2月8日就舉行投開票。自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，議席未能單獨過半，就算與聯合執政的維新會加在一起，也只剛好是465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻，有跑票風險，這使得高市在推動國防、經濟等重大法案時面臨在野黨的強力制衡。

    而高市選在此時解散國會，就是希望趁著當前其內閣支持率維持在70%以上高位之際，透過改選重新獲取民意授權，建立穩定執政基礎。如果眾議院改選自民黨如願單獨過半，高市早苗將成為二戰後日本最強大的首相之一。

    根據《產經新聞》報導，高市早苗19日在記者會上引用已故日相安倍晉三10年前（2016年）擔任自民黨總裁時的新年感言，「面對困難，我們早就做好心理準備，但未來不是靠別人施捨，而是要靠我們自己一步一步去開創」。高市表示，這是現在的日本最需要的一句話，接著她就脫口金句：「如果一個國家不敢去挑戰新事物，就沒有未來。如果政治只求守舊自保，也不可能誕生希望。有希望的未來，不會自己從天上掉下來，也不能等著別人幫我們打造。我們必須自己下決心，踏出腳步，用雙手創造我們想要的未來。正因為如此，我才會把這次選舉稱為『自己打造未來的選舉』」

    高市強調，她想打造一個人人都能夠很有自信說出「日本未來充滿希望」、「日本處處都有機會」的社會，「我願意站在最前線，建立一個勇敢接受挑戰的人會得到肯定、認真打拚的人會有回報、遭遇困難時大家都願意互相伸援、所有人都能安心成家立業、充滿夢想去工作的國家。我絕不逃避，也絕不動搖。我會勇敢做出決定，堅持負起對未來的責任，並且貫徹到底！」

    相關新聞請見：高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！

