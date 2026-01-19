為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    面對川普格陵蘭關稅威脅 外媒解析歐盟應對選項

    2026/01/19 22:18 編譯林家宇／綜合報導
    「華爾街日報」分析，歐盟可對美方關稅採取貿易報復、擴大國際合作等應對策略。（路透）

    「華爾街日報」分析，歐盟可對美方關稅採取貿易報復、擴大國際合作等應對策略。（路透）

    歐洲領袖排定在本週瑞士達沃斯「世界經濟論壇」召開後，開會商討集體應對美國總統川普的格陵蘭關稅威脅。據「華爾街日報」分析，歐洲的反制選項包括貿易報復、削減軍事連結和擴大國際合作。

    擁有4.5億單一消費市場的歐盟，是美國最大區域貿易夥伴；去年達成的美歐關稅協議，美國對大部分歐洲產品課徵15％普遍關稅，歐盟則取消多項美國商品關稅。由於該協議仍待歐洲議會通過，在川普最新的關稅威脅後，歐洲議會的主要政治集團已喊停核准程序。

    被視為殺手鐧的「反脅迫工具」（ACI）2023年生效後未曾啟用。依照該法，歐盟可正式認定他國行動為經濟脅迫。若被指控的行為沒有停止或修正，歐盟便可動用多項措施反制，包括出口管制、限制智慧財產權和箝制美國企業投標歐洲的公共合約等。條件為歐盟委員會取得半數成員國以上，且人口加總佔全歐盟人口至少65％的同意門檻。

    軍事層面上，歐洲可限制，甚至終止美國在歐洲境內的軍事基地運作，包括駐守超過1.2萬名美軍的德國的「拉姆施泰因」空軍基地。但一來歐洲仍大幅仰賴美國軍事支持，二來可能導致川普撤離駐歐美軍，因此屬於極端選項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播