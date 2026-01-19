面對川普格陵蘭關稅威脅 外媒解析歐盟應對選項

「華爾街日報」分析，歐盟可對美方關稅採取貿易報復、擴大國際合作等應對策略。（路透）

歐洲領袖排定在本週瑞士達沃斯「世界經濟論壇」召開後，開會商討集體應對美國總統川普的格陵蘭關稅威脅。據「華爾街日報」分析，歐洲的反制選項包括貿易報復、削減軍事連結和擴大國際合作。

擁有4.5億單一消費市場的歐盟，是美國最大區域貿易夥伴；去年達成的美歐關稅協議，美國對大部分歐洲產品課徵15％普遍關稅，歐盟則取消多項美國商品關稅。由於該協議仍待歐洲議會通過，在川普最新的關稅威脅後，歐洲議會的主要政治集團已喊停核准程序。

被視為殺手鐧的「反脅迫工具」（ACI）2023年生效後未曾啟用。依照該法，歐盟可正式認定他國行動為經濟脅迫。若被指控的行為沒有停止或修正，歐盟便可動用多項措施反制，包括出口管制、限制智慧財產權和箝制美國企業投標歐洲的公共合約等。條件為歐盟委員會取得半數成員國以上，且人口加總佔全歐盟人口至少65％的同意門檻。

軍事層面上，歐洲可限制，甚至終止美國在歐洲境內的軍事基地運作，包括駐守超過1.2萬名美軍的德國的「拉姆施泰因」空軍基地。但一來歐洲仍大幅仰賴美國軍事支持，二來可能導致川普撤離駐歐美軍，因此屬於極端選項。

