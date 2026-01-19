德軍偵查隊提前離開格陵蘭 北約團結再引發質疑

德軍部隊完成偵察評估任務，18日從格陵蘭搭機前往丹麥哥本哈根。（法新社）

歐洲多國增兵格陵蘭演習以因應美國總統川普揚言拿下格陵蘭之際，傳德國聯邦國防軍偵查隊提前結束任務離開格陵蘭，使北極安全和北大西洋公約組織團結等敏感議題再添緊張。

印度「週日衛報」（The Sunday Guardian）報導，這個事態發展引發歐洲國家質疑，儘管北約（NATO）堅稱在捍衛具重要戰略意義的北極地區仍保持團結，但北約是否在政治壓力下開始退縮？「週日衛報」以下整理6大看點。

●德國為何派偵查隊前往格陵蘭？

德國這次派出陸、海、空三軍共15名軍人，執行丹麥邀請下發起、獲北約支持的格陵蘭偵察任務，目標是評估日後在格陵蘭島訓練、後勤支援及潛在駐軍等選項，因此極具戰略意義。

美國、丹麥、格陵蘭官員擬議於華府舉行的高層會談破局，凸顯攸關格陵蘭未來引發的外交緊張日增。

德國海軍司令部督察長、海軍少將鮑里（Rear Admiral Stefan Pauly）率領的偵查隊於16日抵達格陵蘭。他們由於行程延誤，原本預計停留更久以完成偵察任務。

●聯邦國防軍為何停留2日就離開？

據報導，德軍偵察小組昨天下午離開格陵蘭，僅停留約2天。據說柏林當局昨天一早下令撤離後，偵查隊收拾裝備赴格陵蘭首都的努克機場（Nuuk Airport）搭機離境。

偵查隊最初計劃搭乘聯邦國防軍（Bundeswehr）A400M運輸機直飛格陵蘭，但惡劣天氣打亂原訂計畫，最後從丹麥中轉、搭乘丹麥飛機抵達。原訂造訪丹麥一處軍事基地的行程也取消。

德國國防部官員表示，偵查隊提早離開主要是因應計畫調整和天候影響，強調這不代表德國減少北約在北極地區的承諾。

●川普涉格陵蘭言論是否正改變北約考量？

德國偵查隊離開時機引起各界關注。在他們撤離前數小時，鮑里少將表示，德國正與丹麥軍方和盟邦磋商擴大合作，包括可能舉行更大規模聯合軍演。

不久後川普重申，任何反對美國在格陵蘭採取行動的國家恐面臨高達25%關稅。此一巧合引發外界揣測歐洲防衛決策單位可能正重新評估戰略部署，以免與華府緊張關係升高。川普多次聲稱，格陵蘭對美國飛彈防禦、北極偵察以及抗衡俄中影響力至關重要。

●格陵蘭為何引發北約內部摩擦？

格陵蘭是北約成員國丹麥的自治領土。根據北約集體防禦條款，格陵蘭也在北約防務範圍內。

然而，川普發言造成北約盟友出現罕見對抗。北約成員國美國公然挑戰丹麥主權，歐洲國家則力挺丹麥。

格陵蘭自治政府堅決否認任何美國接管的提議，強調未來命運唯有格陵蘭人自行決定。

●北約小規模部署惹議

德國並非唯一遭到檢視的國家。英國、法國在內若干北約成員國，近來僅部署少量人員參加丹麥主導的北極地區演習，有時甚至只派出1至2人。

這種極小規模部署引來嘲諷和批評，外界質疑北約在內部分歧加劇下，是否已無力有效嚇阻來自北極地區以外的威脅。

●北極安全的下一步

德國國防部強調，提前撤離純屬後勤現實考量，絕非政治讓步。但此事件凸顯格陵蘭已成為地緣政治熱點，在國際局勢緊張之際對北約團結形成考驗。

隨著川普持續將格陵蘭與美國安全及經濟壓力掛鉤，歐洲須在堅持盟友主權與維繫美歐關係之間取得平衡，避免與華府走向公開對抗。

