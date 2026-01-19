為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅浮宮驚世竊案 法國電視台首播監視錄影畫面

    2026/01/19 21:45 中央社
    法國巴黎羅浮宮博物館去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以清楚看到珠寶大盜大膽破壞展示櫃行竊的過程。（擷取自TF1 Info）

    法國巴黎羅浮宮博物館去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以清楚看到珠寶大盜大膽破壞展示櫃行竊的過程。（擷取自TF1 Info）

    法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以清楚看到珠寶大盜大膽破壞展示櫃行竊的過程。

    法新社報導，法國電視一台（TF1）及公共電視法國電視台（France Televisions）昨晚播出監視錄影機拍攝到的這些影像（https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/videos/video-casse-du-louvre-les-images-que-vous-n-avez-jamais-vues-99100-2419409.html），距離這起於去年10月19日發生、令羅浮宮館方顏面掃地的入侵事件已過了3個月。

    從畫面中可以看到2名竊賊強行闖入阿波羅長廊（Apollo Gallery）展廳，其中一人頭戴黑色巴拉克拉瓦頭套、穿著黃色反光背心，另一人則全身黑衣、頭戴機車安全帽。

    2人先利用高功率圓盤切割機破壞強化玻璃窗，隨後在多名未上前阻止的工作人員注視下，開始切割展示櫃。

    羅浮宮管理人員強調，員工並未接受與竊賊對峙的訓練，首要任務是讓參觀民眾撤離。

    據法國電視台報導，2名男子在阿波羅長廊內逗留約4分鐘期間，可以看到1名員工手持用於引導參觀動線的標示柱。

    這些影像成為刑事調查的重要證據。而「巴黎人報」（Le Parisien）等法國報社已披露過影像細節。

    目前共有4名犯嫌遭警方拘留，其中包括2名涉嫌行竊的男子，但失竊的8件法國王冠珠寶仍下落不明，這些珠寶估計價值約1億200萬美元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播